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Курганская область подписала соглашения о сотрудничестве с двумя субъектами РФ
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Курганская область подписала соглашения о сотрудничестве с двумя субъектами РФ 

ТАСС 36 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Губернаторы Курганской и Челябинской областей подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме план мероприятий по соглашению о сотрудничестве в сфере поставок продукции и услуг, сообщил ТАСС пресс-секретарь челябинского губернатора Дмитрий Федечкин.
"Очень рад, что сотрудничество регионов в рамках Уральского федерального округа крепнет год от года… У нас достаточно сбалансированный торговый оборот между регионами — как по объемам ввоза-вывоза, так и по отраслевой принадлежности товаров. Особо отмечу усилившееся взаимодействие в сельском хозяйстве, прежде всего в области семеноводства, рыбоводства и животноводства. План, который мы сегодня подписываем, предусматривает взаимную деятельность по развитию всех сфер, включая экономику, инфраструктуру, здравоохранение, образование и многое другое", — приводит Федечкин слова Дубровского.
Челябинская область является давним партнером Курганской. По данным Департамента экономического развития Курганской области, товарооборот между двумя регионами в 2016 году составил более 4,6 млрд рублей.
Из Курганской области в Челябинскую поставляют пиломатериалы, комбикорма, продукцию пищевой промышленности — муку, колбасные изделия, мясо и мясные полуфабрикаты, сыр, творог, молоко, крупу, кондитерские изделия, а также осуществляются услуги по оптовой торговле зерном. В Курганскую область осуществляются регулярные поставки металла, труб, стройматериалов и железобетонных конструкций, продукции легкой и пищевой промышленности — мясо и мясо птицы, кондитерские изделия, макаронные изделия, масло растительное, вино.
Также в рамках Петербургского экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между главами Курганской и Калининградской областей. По данным Департамента экономического развития Курганской области, в 2016 году товарооборот между двумя регионами составил более 11,1 млн рублей. Из Курганской области в Калининградскую область поставляются мука, медицинские изделия, осуществляются услуги по оптовой торговле зерном.
Форум в Санкт-Петербурге
ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост— агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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