5 самых главных мифов о ботоксе

После использования ботокса ваше лицо не заморозится. Эксперты в области пластической хирургии опровергли самые популярные мифы, касающиеся этого косметологического препарата. Внедрение в широкую практику ботокса в прямом смысле изменило лицо человечества, однако существует значительное количество мифов и заблуждений, связанных с популярнейшим косметологическим препаратом. Какие-то говорят о том, что ботокс обеспечивает полную «заморозку» лица, а какие-то утверждают, что он абсолютно и стопроцентно избавляет от всех морщин. Эксперты в области пластической хирургии опровергли 5 самых распространенных заблуждений о ботоксе. Миф 1. Ботокс замораживает лицо. Подобный результат после уколов ботокса возможен только в том случае, если вы применили тройную дозу или ходите на инъекции чуть ли не каждый день. Однако использование ботокса в умеренном и правильно рассчитанном с помощью сертифицированного пластического хирурга количестве ни к каким заморозкам лица не приведёт. Ботокс уменьшит активность мышечных групп лица, но не изменит их. Миф 2. Инъекции ботокса — это навсегда. К сожалению, этот миф не соответствует действительности, поскольку эффект после уколов ботокса длится всего несколько месяцев, обычно, от 3 до 6. Если же человек регулярно делает себе эти уколы, то порой их результативность несколько увеличивается, поскольку его мышцы длительное время остаются немобильными и могут атрофироваться. Однако как только вы откажитесь от инъекций, то лицо медленно вернется к тому состоянию, в каком оно находилось до уколов. Миф 3. Все морщины исчезнут. Увы, ботокс не творит чудеса. Возникшие в результате старения или воздействия солнца морщины, называемые статическими, не исчезнут, но ботокс может воздействовать на динамические морщины, которые развиваются от регулярного использования мышц лица. Он расслабляет эти мышцы и делает морщины менее выраженными. Миф 4. Отказ от ботокса сделает меня старой. После прекращения уколов ботокса ваше лицо станет таким же, каким оно было до начала этих инъекций. Ботокс не даст морщинам стать более глубокими, поэтому вы не будете выглядеть более старой. Миф 5. Ботокс предназначен только для борьбы с морщинами. В реальности, уколы ботокса уже давно приобрели терапевтическое значение. Его используют для лечения мигрени, для помощи жертвам избыточной потливости и недержания, а также в некоторых других случаях вплоть до борьбы с депрессиями. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)