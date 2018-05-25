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День рождения SILA VOLI
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День рождения SILA VOLI 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
1 июня твой любимый торговый центр SILA VOLI празднует свой день рождения
Не пропусти это первое по-настоящему летнее событие года!
17:30  Начинаем собираться, чтобы послушать легкий электронный микс, поболтать с друзьями и, может, в окружении стилистов пройтись по магазинам. А стилистов в этот вечер будет много, как и людей причастных к модной индустрии города.
18:30  Главред САМИЗДАТ Анатолий Сергеевич начнет open talk. Тема разговора «Стритовая одежда — мера самовыражения на улице: надо или нет? Поясняем за шмот. Готовы ли люди платить деньги за дизайнерский стритвир? Стритвир — только ли это спортивная или оклоспортивная одежда?».
20:00  Тебя ждет уникальный и единственный показ короткометражек от интернет-издания о работе в модной индустрии Be-in — BE IN OPEN FILMS 2018: Екатеринбург. В программе — 15 визуально сильных короткометражных фешн-фильмов.
21.00  Перемещаемся на улицу встречать закат под хип-хоп ритмы от дж-дуэта Sonyapey & Thegoldenfang. Там же можно и принять участие в баттле уличных танцоров.
22:00  Завершит вечер концерт группы Candy Knights. Они выглядят феерично, звучат фундаментально, поют сладкоголосо, понтуются профессионально.
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Толмачёва, 22, ТЦ SILA VOLI
Центр карты:
56.84055206786629,60.60944899999998
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.840552,60.609449
Дата:
пятница, июня 1, 2018
Комментарий к дате:
17:30  Стоимость:
Бесплатно
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