День рождения SILA VOLI

1 июня твой любимый торговый центр SILA VOLI празднует свой день рождения

Не пропусти это первое по-настоящему летнее событие года!

17:30 Начинаем собираться, чтобы послушать легкий электронный микс, поболтать с друзьями и, может, в окружении стилистов пройтись по магазинам. А стилистов в этот вечер будет много, как и людей причастных к модной индустрии города.

18:30 Главред САМИЗДАТ Анатолий Сергеевич начнет open talk. Тема разговора «Стритовая одежда — мера самовыражения на улице: надо или нет? Поясняем за шмот. Готовы ли люди платить деньги за дизайнерский стритвир? Стритвир — только ли это спортивная или оклоспортивная одежда?».

20:00 Тебя ждет уникальный и единственный показ короткометражек от интернет-издания о работе в модной индустрии Be-in — BE IN OPEN FILMS 2018: Екатеринбург. В программе — 15 визуально сильных короткометражных фешн-фильмов.

21.00 Перемещаемся на улицу встречать закат под хип-хоп ритмы от дж-дуэта Sonyapey & Thegoldenfang. Там же можно и принять участие в баттле уличных танцоров.

22:00 Завершит вечер концерт группы Candy Knights. Они выглядят феерично, звучат фундаментально, поют сладкоголосо, понтуются профессионально.

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Адрес:

Текст адреса:

ул. Толмачёва, 22, ТЦ SILA VOLI

Центр карты:

56.84055206786629,60.60944899999998

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.840552,60.609449

Дата:

пятница, июня 1, 2018

Комментарий к дате:

17:30 Стоимость:

Бесплатно

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