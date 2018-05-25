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Илья Глинников изменил имидж
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Илья Глинников изменил имидж 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Знаменитый интерн и холостяк Илья Глинников после окончания шоу надолго выпал из общественной жизни. Он редко обновляет фото в своем инстаграм аккаунте, но сделанное на днях артистом селфи шокировало поклонников.
На фото Илья запечатлен с отросшими волосами и длинной густой бородой. Фото артист сделал и опубликовал, прогуливаясь по столичному парку. Хештеги свидетельствовали о его прекрасном расположении духа. Подписчики, переживавшие, что с середины апреля от актера не поступало никаких новостей, облегченно вздохнули.
Посыпались с их стороны и комментарии относительно нового образа Ильи: «Тебя Лобанов укусил?», «Как бомжара», В отшельничестве был…», «Все в монахи?». Некоторые из поклонников предположили, что так актер готовится к новой роли.
Напомним, что всенародную популярность Илье принесла роль Глеба Романенко в сериале «Интерны». Его амплуа покорителя женских сердец соответствовало внешности актера.
Необремененный отношениями артист по завершении сериальной эпопеи появился в еще одном масштабном проекте канала ТНТ. За сердце красавца боролись эффектные девушки. Из всех он выделил и выбрал Екатерину Никулину. В январе 2018 года пара официально заявила о расставании.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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