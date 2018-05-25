Чем хорош кардиострип?

Сильнее всего кардиострип любят девушки, которые могут таким образом «словить обоих зайцев»: поддержать прекрасную форму и радовать своего мужчину, раздеваясь так, что тот мигом забудет о моделях с картинок мужских журналов, припрятанных в комоде под одеждой. Зачем ему какие-то чужие женщины, когда избранница куда лучше, да еще и рядышком?..

На кого рассчитан кардиостриптиз?

Тренировки посещаются преимущественно молодежью. Но прогрессивные леди постарше тоже не прочь посетить занятие — любопытно же. Да и разжигать огонь в мужском сердце хочется каждой женщине, независимо от возраста. Есть только один совет для старших дам и тех, кто после школы долгое время пренебрегал спортивными нагрузками — посоветоваться с доктором, узнать, можно ли посещать тренировки.

Достоинства занятий

Кардиостриптиз решает большое количество задачек и помогает добиться различных целей.

Тренировки позволяют:

Укрепить сердце и сосуды.

Поддержать мускулатуру в состоянии тонуса, следовательно, обеспечить подтянутость тела.

Стать увереннее в себе.

Сформировать пластичность, грациозность, красивую походку.

Научиться контролировать свое тело.

А в чем суть-то?

Кардиострип включает в себя два типа нагрузки. Динамичная аэробная — убирает излишки веса, приводит мускулатуру в тонус. Танцевальная — учит грациозным и эффектным движениям.

В комплекс аэробных упражнений входит множество приседов и подъемов в разнообразных позициях, чередующихся между собой. У всех движений большая амплитуда, поэтому складки с живота и бедер уходят быстро. Каждая тренировка, как правило, начинается с разминки — медленного танца. Большое внимание уделяют гибкости. Еще в занятие входит прорабатывание мышц пресса, ведь без них не получится получить столь желанный плоский животик. Кардиостриптиз хорош тем, что в нем работают практически все группы мышц.

Нагрузка довольно серьезная, она поможет снизить общую массу тела и как следует натренировать мускулатуру. Готовься, что после тренировки тело будет болеть.

Еще полчасика легкой нагрузки, направленной на получение удовольствия. Все девушки любят танцевать, особенно медленно и эротично. А на занятиях, кстати, не раздеваются, а только имитируют процесс.

Будет на тренировке пилон? Зависит от того места, куда планируешь пойти, поэтому лучше уточнить это заранее. Некоторые фитнес-клубы предоставляют стулья, мячи или скамейки.

Но атрибуты танца не столь важны, как пульсометр, который нужно надевать на все время занятия. Во время тренировок очень важно держать под контролем пульс. Для желающих сжечь жир и укрепить сердце самый оптимальный показатель — 120-150 уд/мин. Цифра на пульсометре выше? Стоит уменьшить нагрузку. Со здоровьем шутить не нужно.

Если не хочется искать фитнес-клубы, где проводят тренировки по кардиострипу, то можно устраивать занятия в домашних условиях. Найди видеоуроки в интернете или купи в магазине диск и дерзай. Но важно соблюдать дисциплину, не нарушать режим, а этим могут похвастаться далеко не все. Куда больше мотивирует покупка тренировок в клубе — деньги уплачены и прогулять уже становится жалко.

А если тебе повезет с коллективом и тренером, то вы можете стать хорошими подругами. Что лучше, чем задорные танцы с подружками после тяжелого трудового дня вместо калорийных посиделок с чаем и булочками из ближайшего магазина?

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