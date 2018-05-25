Как провести вебинар, чтобы слушатели не уснули еще в самом начале

Что делать, если вам кажется, что все закончится провалом? Самый простой способ побороть так называемый синдром новичка — составить план проведения вебинара. Для этого достаточно открыть любую удобную вам программу от блокнота до Power Point и тезисно написать основные мысли, которыми вы собираетесь делиться со слушателями. Желательно составлять план в хронологическом порядке, чтобы сохранялась логическая последовательность повествования. Например, если вы рассказываете, как запустить лендинг с высокой конверсией, сначала скажите пару слов о тексте, затем о дизайне, а уже после этого переходите к верстке и настройке рекламы. Если вы владеете Power Point хотя бы на начальном уровне, к записанным тезисам можно добавить несколько картинок. Это уже будет почти готовая презентация для будущего мероприятия. Возможно, не дизайнерский шедевр, но для скромного мероприятия самое то. Например, если вы рассказываете небольшому кругу узких специалистов о решении конкретной проблемы, этого может быть вполне достаточно.

Можно попробовать написать или напечатать полный текст доклада и периодически сверяться с ним во время выступления. Но злоупотреблять этим не стоит.

Если это войдет в привычку, вы станете «чтецом», а не спикером. А читающий спикер — это всегда скучно и неинтересно, даже если вам кажется, что вы читаете с выражением. Хороший спикер расслаблен и уверен в себе. Сымитировать хорошее настроение не получится — аудитории отлично видно, что вы чувствуете на самом деле. Немного поднять настроение и вам, и заранее «пришедшим» слушателям поможет веселая музыка. А на продуктивную работу настраивает слайд с темой занятия и первыми тезисами. Допустим, что вам удалось подойти к вебинару в прекрасном, слегка расслабленном расположении духа. Вы уверены в себе, выбрали хорошую платформу для вебинара и уже готовы дать мероприятию ход. И вот здесь начинается самое интересное. Сейчас мы поговорим о том, как удержать внимание слушателей на протяжении всей встречи.

Как заинтересовать слушателей на вебинаре Вы научились говорить, не подсматривая в черновик? Это здорово! А теперь приложите максимум усилий, чтобы не бубнить монотонным голосом. Ни один спикер еще не придумал более эффективного средства, чтобы усыпить своих слушателей. Хотите получить обратный эффект? Громко, энергично, в умеренном темпе — вот золотая формула вашей речи. Если это уместно выглядит на экране, добавьте немного мимики. Поэкспериментируйте с интонацией и темпом речи. Добавьте громкости или, наоборот, говорите тише. Рваный ритм одинаково хорош в тексте и разговорной речи. Нестандартная подача материала вовлекает слушателей в процесс. Помните шутки о многозначительных мхатовских паузах? Тренируйтесь делать их, когда это подходит по смыслу. Подобные приемы оживят вашу речь и разбудят внимание заскучавших слушателей.

Не лишним будет периодически задавать вопросы аудитории. Примерно раз в 15-20 минут было бы очень и очень кстати. Уделите немного времени обсуждению идей или ответам на особенно важные вопросы. Очень хорошо, если ваш вебинар будет больше походить на дискуссию, чем на скучный монолог лектора.

Взбодрить собравшихся поможет небольшое задание, решить которое можно прямо в комментариях. Также хорошо работают опросы, демонстрация видео, аудио или дополнительных презентаций. Периодически спрашивайте слушателей все ли им понятно из материала. Так вы сразу убиваете двух зайцев: поддерживаете активность аудитории и убеждаетесь в собственном умении доступно излагать программу мероприятия. Возьмите на заметку перечень основных ситуаций, в которых вы резко теряете внимание слушателей:

Повторяете одни и те же слова и не выражаете эмоции. Делаете лирические отступления, которые не очень интересны слушателям. Используете слишком много профессиональных слов, которые малознакомы аудитории. Слишком увлекаетесь одним случаем из жизни, кейсом и рассказываете о нем больше 15 минут. Вы погрязли в мелочах, нюансах и деталях, которые не стоят большого внимания. Вы слишком увлеклись и существенно превысили заявленное время. Вы начали читать со слайда.

Допустим, вы уже научились удерживать внимание слушателей или основательно отшлифовали эти навыки перед зеркалом. Теперь дело за малым — структурировать имеющуюся информацию в программу вебинара так, чтобы он действительно понравился посетителям.

Программа интересного онлайн-мероприятия выглядит так:

Приветствие

Первая часть — представление и приветствие. Любая методика проведения вебинаров включает в себя начальный этап, которому уделяют, в среднем, не более 2-3 минут.

Анонс

Затем следует краткий рассказ о том, чему вы посвятите сегодняшнюю встречу. Лучше всего перечислить не просто пункты программы, а моменты, которые наиболее интересны вашим потенциальным слушателям.

Сюрприз

Бесплатная полезность или бонус. Обычно подарок обещают всем, кто досмотрит вебинар до конца — это служит своеобразным стимулом.

История

Интересная история. Помогает удержать внимание слушателей, когда организационные моменты заканчиваются и многим уже становится откровенно скучно. В этом пункте неплохо рассказать о самом себе или привести пример из жизни, который касается темы сегодняшнего вебинара.

Контент

«Мясо» или часть, посвященная контенту. Здесь вы даете ту информацию, за которой пришли люди. Как правило, на этот этап выделяют больше всего времени — от 30 до 60 минут и даже больше — в зависимости от продолжительности мероприятия. Контент всегда должен быть высокого качества вне зависимости от того, платный он или бесплатный. В противном случае рассчитывать на лояльность слушателей не приходится.

Практика

Закрепление материала, практические примеры. Здесь вы рассказываете о том, как полученные знания можно применить на практике. Демонстрировать практические наработки можно на примере кейсов, конкретных случаев из жизни. Очень хорошо, если у вас получится вспомнить какой-нибудь смешной или необычный случай по работе и рассказать о нем.

Демонстрация цены

Если вы планируете что-нибудь продать на своем вебинаре — ставьте следующим этапом демонстрацию и защиту цены. Вы должны не только озвучить сумму, но и обосновать, почему продукт стоит именно столько, чем он лучше аналогов и почему, к примеру, намного дороже, чем у конкурентов. Люди любят платить только тогда, когда понимают, куда идет каждая потраченная копейка. Даже те, кому дорого, и кто не настроен платить в принципе охотнее расстаются с деньгами после подробных объяснений.

На что смотреть при выборе площадки для вебинара Что делать, если вы уже опытный спикер и нужно подобрать площадку для обучения большого количества людей с помощью вебинаров? Сразу хотим сказать, что в этом случае вам не подойдет Skype и даже более продвинутые предложения от Microsoft . Бесплатные сервисы могут оказаться бесполезными из-за ограниченного функционала и слишком слабых технических возможностей. У нас, например, есть большой опыт реализации масштабных вебинарных проектов. О результатах мы постоянно рассказываем в своем блоге. Например, вот какую работу мы выполнили для компании eDirectiry, которая проводит обучающие мероприятия в сети на регулярной основе. Какие задачи поставил заказчик?

Решение должно было быть приемлемым по цене, при этом подразумевалась бесперебойная работа с программным обеспечением и онлайн-каталогами.

Создать образовательную платформу, с помощью которой можно в легкой и доступной форме рассказать о компании и ее программном обеспечении потенциальным клиентам.

Возможность взаимодействия с пользователями из разных стран.

Что было сделано? С помощью еженедельных вебинаров удалось привлечь большое количество дополнительных представителей целевой аудитории. Существенно возросло качество обратной связи с клиентами, благодаря чему удалось усовершенствовать и доработать существующие версии программного обеспечения. Регулярные вебинары помогли компании повысить уровень информированности потенциальных клиентов, чего не удавалось достичь раньше с помощью других распространенных каналов взаимодействия с целевой аудиторией. К сожалению, всего этого недостаточно, чтобы провести идеальный во всех отношениях вебинар. Если не брать в расчет технические проблемы, каждое мероприятие создает спикер. Именно поэтому мы решили попробовать узнать секрет идеального вебинара у востребованных маркетологов и SEO-специалистов.

Главное — не быть занудным

Самый верный способ — вовлекать участников вебинара в интерактив, т.е. задавать открытые вопросы и давать возможность ответить «из зала». Выделив самых активных участников, можно поддерживать формат некого диалога, выходящего за рамки структуры доклада, так как обычно в таком формате всплывают наиболее «злободневные» темы, интерес аудитории постоянно подогревается до нужного уровня. Кроме того, хорошим способом удержать аудиторию является использование кейсов/примеров из личного опыта, не заявленных в рамках структуры доклада. Чем более узнаваем кейс/пример, тем выше интерес. Главное, не быть занудным или слишком нервным.

Используйте слайды с мемами

Елена Ручко, маркетолог в Daxx

Часто использую развлекательные слайды с мемами, красочные презентации, где информация хорошо структурирована, текста мало, а примеров и иллюстраций больше. Поскольку все вебинары я вела на английском языке, и он не мой родной, я не решалась шутить. Но тут можно найти выход: разбавлять слайды с информацией слайдами с юмором, так слушателям легче воспринимать материал. Обычно стараюсь держать все под контролем, поэтому у меня есть подготовленный документ, где прописано вступительное слово, представление спикера, самые важные моменты. Если держать при себе такого рода заготовки, это добавляет уверенности. Главное, не переволноваться и не наговорить много лишнего аудитории. Надо уверенно продолжать рассказывать материал, следуя заранее подготовленному плану.

Рассказывайте просто и понятно

Артем Меликян, тимлид по SEO в Netpeak

Мои приемы и методы предельно просты.

Разделяю информацию на логические блоки. После каждого блока идет вывод, пример из опыта (желательно простой и понятный всем, еще лучше, если с юмором).

Простая подача. Максимально человеческим языком. Это не лекция, не защита диплома. Тут можно не соблюдать протокол.

И, конечно, полезный материал. Именно крутые фишки максимально привлекают внимание и позволяют его удерживать. Поэтому выступать с «водой» сложно.

Еще стараюсь использовать юмор. Он привлекает внимание, расслабляет слушателей. Это важно для налаживания контакта. Главное, не переборщите с ним. Кстати, лучше не шутить вообще, если не получается естественно. Хуже выступления без шуток может быть только выступление с плохими шутками, которые вызывают фейспалм. Чтобы не забывать, что сказать, используйте списки, подсказки, шпаргалки, благо на вебинаре это никто не запрещает делать, и в этом ваше огромное преимущество.

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