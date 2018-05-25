Индийская актриса призвала поддержать детей беженцев рохинджа

В городе Дакка (Бангладеш) индийская актриса и посол ЮНИСЕФ Приянка Чопра призвала оказать поддержку детям беженцев рохинджа. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Reuters.

«Каждое дитя заслуживает будущего, возможности сделать свой вклад в историю человечества. Мир несет ответственность за детей-беженцев, ведь им некуда идти. Ничего своего у них нет», — сказала Чопра.

После четырехдневного пребывания в лагере беженцев в городе Кокс-Базар актриса лично убедилась, что дети живут в антисанитарных условиях без чистой воды и нормальной еды.

«Еще так много нужно сделать. Им нужны ваши деньги, время, сочувствие», — заключила актриса.

В начале сентября прошлого года порядка 87 тысяч представителей мусульманского народа рохинджа за 10 дней бежали из Мьянмы в Бангладеш. Поводом для этого стало обострение религиозного конфликта между местным населением.