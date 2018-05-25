Ещё
Индийская актриса призвала поддержать детей беженцев рохинджа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Индийская актриса призвала поддержать детей беженцев рохинджа 

360tv.ru 1 час назад
В городе Дакка (Бангладеш) индийская актриса и посол ЮНИСЕФ Приянка Чопра призвала оказать поддержку детям беженцев рохинджа. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Reuters.
«Каждое дитя заслуживает будущего, возможности сделать свой вклад в историю человечества. Мир несет ответственность за детей-беженцев, ведь им некуда идти. Ничего своего у них нет», — сказала Чопра.
После четырехдневного пребывания в лагере беженцев в городе Кокс-Базар актриса лично убедилась, что дети живут в антисанитарных условиях без чистой воды и нормальной еды.
«Еще так много нужно сделать. Им нужны ваши деньги, время, сочувствие», — заключила актриса.
В начале сентября прошлого года порядка 87 тысяч представителей мусульманского народа рохинджа за 10 дней бежали из Мьянмы в Бангладеш. Поводом для этого стало обострение религиозного конфликта между местным населением.
360tv.ru: последние новости
У японских журавлей из амурского парка вылупился первый в этом году птенец Венчание принца Гарри и Меган Маркл началось в Виндзорском замке Женщина в Бразилии стала матерью и нарушила закон
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться108
47-летняя Наргиз разделась для фото3
Интимный дневник пары за 30 дней1
Как уродует пластическая хирургия3
Уродства, которые делают нас привлекательнее1
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение