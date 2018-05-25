Ее подруга прибежала к ней домой после того, как бойфренд избил ее. Но когда парень последовал за ней произошло это!

Бойфренд моей подруги был очень жестоким парнем. Мы обе понимали, что он был настоящим социопатом, но моя подруга долгое время не хотела этого признавать. Но однажды она уже не могла этого отрицать и попыталась уйти от него.

Он избил ее. Ей удалось сбежать и приехать ко мне домой, она думала, что будет здесь в безопасности, но он последовал за ней, и разбив стеклянную дверь, отпер засов изнутри.

Я хотела бы сказать, что мы яростно противостояли ему, но не могу. Никто из нас не владел основами самообороны, так что он быстро догнал нас и с силой связал. Он сказал нам, что собирается сделать с нами (не буду повторяться) и я уже почти смирилась, так как была слишком избита, чтобы бороться. Я просто похолодела и онемела. Я не могла даже чувствовать физическую боль. Мысленно, я просто…ушла.

Вот тогда Камия, моя собака, наконец, прорвалась сквозь остатки двери и рванула в комнату. Камия — добрая, любящая даже глуповатая собака. Она всегда была добра ко всем соседским детям и никогда даже не рычала. Я даже думала, что она немая…моя милая девочка.

Но когда Камия увидела этого парня, она стала совсем другим зверем. У нее были просто дикие глаза, пена у рта, а из ран, которые она получила, когда пробиралась через дверь сочилась кровь. Она в мгновение ока запрыгнула на парня, и я даже не могу описать звук, который исходил от нее. Она просто вцепилась в лицо нашему обидчику.

Вдруг мы услышали, как открывается гаражная дверь — мой отец был дома. Парень попытался воспользоваться моментом и улизнуть, но Камия загнала его в угол и начала лаять и рычать на него. Мой отец понял, что что-то не так и через мгновение уже был в комнате с пистолетом в руке.

Затем приехала полиция, завели дело, через время состоялся суд и его осудили. Видимо, это было не первое его нападение.

Раны Камии заживают, как и наши. У нас больше нет стеклянной двери.

Теперь Камия уже старая девочка. Старая, милая, любящая девочка. Она не помнит, что она сделала для меня (и моей подруги), но я не забуду этого никогда. Я никогда не буду считать ее слабой, бесполезной, старой собакой. Она моя собака. Я не знаю, что парень моей подруги мог бы с нами сделать, если бы не она. Я даже не представляю, как я обязана ей, и в этом вся прелесть.