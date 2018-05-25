Голикова попробовала сыр «Новичок» 

Вице-премьер России Татьяна Голикова попробовала сыр под названием «Новичок» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, к Голиковой подошел подмосковный фермер Олег Сирота и предложил попробовать сыр собственного производства. «РИА Новости» не уточняет, понравилось ей или нет. Известно только, что она также попробовала безлактозный сыр, вымоченный в крымском вине.
В марте в английском городе Солсбери был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания обвинила в произошедшем Россию. По данным британских властей, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было разработано в СССР.
За два месяца после отравления Роспатент получил пять заявок на регистрацию торгового знака «Новичок», отмечает «РИА Новости». Речь идет об алкогольной и безалкогольной продукции, а также фармацевтических изделиях.