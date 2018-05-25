Голикову угостили на ПМЭФ отечественным сыром «Новичок»

Вице-премьер России Татьяна Голикова попробовала сыр под названием «Новичок» на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, к Голиковой подошел подмосковный фермер Олег Сирота и предложил попробовать сыр собственного производства. Голикова согласилась, но неизвестно, понравилось ей или нет. Известно только, что она также попробовала безлактозный сыр, вымоченный в крымском вине, изготовленном виноделом Павлом Швецом . На вопрос вице-премьера о стоимости фермер сказал, что фермерский экологический сыр везде дорогой, например в Германии он стоит от 20 евро. В России, по словам сыровара, его цена начинается от 800-1500 рублей за головку.

Название «Новичок» стало популярным после инцидента в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Великобритания обвинила в происшедшем Россию. По данным британских властей, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было разработано в СССР.