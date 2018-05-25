Газпром и Engie помогут воссоздать Лионский зал в Царскосельском дворце

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. / ТАСС /. Реставрация Лионского зала в Царскосельском Екатерининском дворце под Санкт-Петербургом продолжится на средства "Газпрома" при участии французской энергетической и газовой компании Engie. Соглашение об участии в проекте две компании подписали в пятницу в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума.

"Лионский зал — один из самых известных в нашем дворце. Он был разрушен во время Великой Отечественной войны. По моему мнению, если нам удастся этот проект, и мы, как запланировали, к следующему лету откроем с помощью наших партнеров этот зал, это будет конкурент Янтарной комнаты, потому что по своей художественной отделке, трудности воссоздания, он может соперничать с Янтарной комнатой", — сказала журналистам на церемонии подписания директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова

Лионский зал создавался в Большом (Екатерининском) Царскосельском дворце в 1781-1783 годах по проекту архитектора Чарльза Камерона и получил свое название благодаря отделке стен шелком, изготовленным в Лионе. Этот зал входил в число личных апартаментов Екатерины II. Декоративное убранство интерьера было уничтожено в годы Великой Отечественной войны, сохранилось только 25 предметов мебельного ансамбля.

Начавшееся с 2005 года восстановление декора зала — чрезвычайно дорогостоящая и трудоемкая задача, поэтому работы ведутся поэтапно. В данный момент при поддержке меценатов завершается восстановление лазуритовых порталов, обрамляющих три двери зала.

В 2018 году компания «Газпром» выделила средства на воссоздание плафона, включая создание живописных композиций и лепного декора с позолотой на потолке и карнизе, и наборных мозаичных панелей из лазурита с золоченым бронзовым декором, а также на изготовление и монтаж обивки стен и портьер из лионского шелка по историческим образцам. Средства на производство шелка в лионской мануфактуре выделил корпоративный фонд Engie. «Мы сотрудничаем с „Газпромом“ уже более 40 лет, и мы гордимся этим партнерством. Мы договорились с Газпромом, что мы будем делать совместные благотворительные инициативы и каждый год поддерживать совместно один знаковый культурный проект», — сказал почетный президент компании Engie, президент благотворительного фонда Engie Жерар Местралле

В соответствии с проектом воссоздания обивки стен, мебели и портьер, разработанным музеем, необходимо изготовить 320 метров ткани «золотой бутон» ("Lampas bouton d'or Louis XVI") шириной 162 см по образцам из книги заказов XIX века. Накануне ПМЭФ-2018 в Лионском зале были представлены три отреставрированных кресла с шелковой отделкой.

Царское Село

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, в наши дни является одним из самых популярных туристических объектов России, ежегодно его посещают более 3 млн человек. Наиболее популярными туристическими объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате.

О форуме

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.