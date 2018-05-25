В чем будут играть на чемпионате мира. Все формы — здесь

Sport24 показывает все 32 комплекта домашних и гостевых форм команд-участниц чемпионата мира-2018.

Россия

Дизайн нашей новой домашней формы напоминает о победе на Олимпиаде-1988 в Сеуле.

А гостевая «вдохновлена стилем улиц».

Египет

Домашняя:

Гостевая:

УругвайСаудовская Аравия

Форму сборной Саудовской Аравии можно увидеть на… менеджере сборной России Евгение Савине. Если вдруг кто не посмотрел — вот крутейшее видео, где игроки и сотрудники нашей команды примеряют футболки всех команд-участниц ЧМ-2018.

ПортугалияИспания

Что-то похожее вы видели, если застали чемпионат мира-1994.

Гостевая:

Марокко

В презентации формы участвовал и бывший футболист «Локомотива» — Мубарак Буссуфа.

Домашняя:

Гостевая:

ФранцияПеруАвстралия

Домашняя:

Гостевая:

ДанияАргентина

В такой форме — вдохновленной коллекцией 1993 года — Лео Месси уже сыграл против сборной России в «Лужниках»:

А вот гостевая.

Исландия

Очень атмосферная видео-презентация новинок:

Нигерия

Домашняя:

Гостевая:

Хорватия

Домашняя:

Алан Дзагоев , конечно, смотрится круче в этой футболке. Но и хорваты ничего.

Гостевая:

Бразилия

У бразильцев форма классическая. И чертовски красивая:

Коста-Рика

Домашняя:

Гостевая:

Швейцария

Домашняя:

Гостевая:

Сербия

Домашняя:

Гостевая:

Германия

В похожей форме (только с рисунков в цветах немецкого флага) бундестим уже играла в 1990 году.

Гостевая:

Мексика

Домашняя:

Гостевая:

Швеция

Домашняя:

Гостевая

Южная КореяБельгия

Дизайн новой формы «красных дьяволов» отсылает к 1984 году.

Панама

Домашняя:

Гостевая:

Англия

Домашняя:

Гостевая:

ТунисСенегал

Домашняя:

Гостевая:

Колумбия

Домашняя:

Гостевая:

Польша

Домашняя:

Гостевая:

Япония

Домашняя:

Гостевая: