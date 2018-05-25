Sport24 показывает все 32 комплекта домашних и гостевых форм команд-участниц чемпионата мира-2018.
Россия
Дизайн нашей новой домашней формы напоминает о победе на Олимпиаде-1988 в Сеуле.
А гостевая «вдохновлена стилем улиц».
Египет
Домашняя:
Гостевая:
УругвайСаудовская Аравия
Форму сборной Саудовской Аравии можно увидеть на… менеджере сборной России Евгение Савине. Если вдруг кто не посмотрел — вот крутейшее видео, где игроки и сотрудники нашей команды примеряют футболки всех команд-участниц ЧМ-2018.
ПортугалияИспания
Что-то похожее вы видели, если застали чемпионат мира-1994.
Гостевая:
Марокко
В презентации формы участвовал и бывший футболист «Локомотива» — Мубарак Буссуфа.
Домашняя:
Гостевая:
ФранцияПеруАвстралия
Домашняя:
Гостевая:
ДанияАргентина
В такой форме — вдохновленной коллекцией 1993 года — Лео Месси уже сыграл против сборной России в «Лужниках»:
А вот гостевая.
Исландия
Очень атмосферная видео-презентация новинок:
Нигерия
Домашняя:
Гостевая:
Хорватия
Домашняя:
Алан Дзагоев, конечно, смотрится круче в этой футболке. Но и хорваты ничего.
Гостевая:
Бразилия
У бразильцев форма классическая. И чертовски красивая:
Коста-Рика
Домашняя:
Гостевая:
Швейцария
Домашняя:
Гостевая:
Сербия
Домашняя:
Гостевая:
Германия
В похожей форме (только с рисунков в цветах немецкого флага) бундестим уже играла в 1990 году.
Гостевая:
Мексика
Домашняя:
Гостевая:
Швеция
Домашняя:
Гостевая
Южная КореяБельгия
Дизайн новой формы «красных дьяволов» отсылает к 1984 году.
Панама
Домашняя:
Гостевая:
Англия
Домашняя:
Гостевая:
ТунисСенегал
Домашняя:
Гостевая:
Колумбия
Домашняя:
Гостевая:
Польша
Домашняя:
Гостевая:
Япония
Домашняя:
Гостевая: