Ковальчук оправдалась перед Малаховым за Чумакова

В студии программы «Прямой эфир» Первого канала обсудили проблему лишнего веса и ожирения. Певица Юлия Ковальчук рассказала о том, как ей удалось прийти в форму уже через несколько месяцев после родов.

В студии программы «Прямой эфир» Первого канала обсудили проблему лишнего веса и ожирения. Певица Юлия Ковальчук рассказала о том, как ей удалось прийти в форму уже через несколько месяцев после родов.

Юлия поведала присутствующим, что благодаря правильному питанию и регулярным физическим нагрузкам она быстро потеряла вес, набранный при вынашивании дочери. Необходимость постоянно ухаживать за новорожденной не позволяла Ковальчук посещать спортивный зал, и она решила заниматься дома.

"Я, когда после беременности приводила себя в форму, не могла заставить себя убежать от ребенка чтобы потратить полтора или два часа на занятия в зале. Она ползала на полу, а я рядом качала пресс. Я понимала, что это нужно", — поделилась звезда с гостями. Юлия отметила, что быстро добилась необходимого результата.

Победа Юлии над лишним весом вдохновила ее супруга Алексея Чумакова заняться своим внешним видом. Мужчина решил сесть на диету.

Ведущий шоу Андрей Малахов с иронией заметил, мол, Юля сама исхудала и стала тоненькой тростинкой и мужа извела тренировками. Ковальчук поспешила оправдаться, по словам певицы, Чумаков занялся собой по собственной инициативе.

"На самом деле я не заставляла своего мужа худеть", — с улыбкой ответила ему Юлия. «Мы снимались вместе с Лешей в кино. И мы понимали, что экран, а еще и большой экран, очень сильно увеличивает. Поэтому Леша, как достаточно самокритичный очень мужчина, на тот момент, понял, что пора что-то менять. И мы решили, что 10 килограммов — это то количество, которое необходимо», — добавила Юлия.

Исполнительница отметила, что они с супругом против непродуманных изнуряющих диет. Юлия и Алексей обращались за консультацией к специалисту, который разработал план снижения веса. «Это была разработанная, индивидуально для него диета. Она обязательно включала в себя наличие каких-то физических нагрузок», — добавила Ковальчук.