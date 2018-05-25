Люди платят $25, чтобы их затоптал бык

Говорят, что скучная, размеренная жизнь, начисто лишенная эмоций, убивает человека быстрее, чем вредные привычки. Поэтому, наверное, отчаянные мучачос из Оклахомы идут на родео, где играют в своеобразный вариант русской рулетки, где вместо патрона — бешеный бык. Называется это безобразие «Кольца огня» и проходит по совершенно безумным для XXI века правилам. Участники становятся в середину специальных пластиковых обручей, разбросанных по площадке, и ждут рогатого демона. Выпущенный из загона разъяренный бычок старается задеть рогами всех присутствующих на этой площадке. Нормальные люди, когда видят несущуюся на них гигантскую, многокилограммовую тушу, начинают убегать. Но здесь другой случай. Побеждает тот участник, который после конкретного «наезда» быка остался в пределах обруча. Не самый целый, не самый быстрый, а тот, кто не зассал и остался. Даже если у участника 27656 переломов, лицо растоптано копытом и он в принципе мертв. Да-да, победителем вполне может стать покойник! А редакция BroDude спешит напомнить, что бык (тем более бешеный) — не Вий, а родео — не рассказ Гоголя, и пластиковый обруч не защищает от смертоносных рогов. Бык вообще не видит обруча и идет насаживать на рог ненавистную человечину. https://youtu.be/br-ikdOuE_A Удивительно, но за то, чтобы боднули огромными рожками, участники платят $25. Более того, ставка за участие в таком экстремальном состязании постепенно увеличивается, а популярность растет в геометрической прогрессии. Достаточно сказать, что в этом смертельно опасном шоу все чаще участвуют женщины, а зрителей на площадке «Майами Родео» с каждым разом становится все больше и больше. Ведь всем интересно посмотреть на идиотов, которых обязательно, словно кегли шаром, разнесет бычара. Теперь все известные способы доказать свою отвагу нивелируются. Хочешь показать, что ты крутой — отправляйся в Оклахому!