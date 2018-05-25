Удачные посадочные дни в июне 2018 для огородников

Жизненный цикл растений напрямую зависит от лунного цикла. Это ни у кого не вызывает сомнений. Значит нужно сделать лунный календарь своим помощником. Очень удобно пользоваться таблицей, где расписаны посадочные дни в июне на 2018 год.

Богатый урожай плодово-ягодных и овощных культур зависит не только от качества семян и правильного ухода. Большое значение имеет применение научных методов для удобрения почвы, борьбы с сорняками, лечения растений, то есть проведение агротехнических мероприятий.

Сегодня ни один садовод не начинает работу на участке, не сверившись с лунным календарем. Научные методы — это эффективная помощь, а согласно законам природы мы планируем свою работу.

Лунный цикл и работа на участке

Лунный цикл — это своеобразный «план» работы. Игнорировать применение знаний о фазах луны просто нецелесообразно. Для этого не обязательно подробно изучать лунные фазы, закономерности их воздействия на жизненный цикл растений.

yandex_ad_1 Можно просто воспользоваться таблицей посадочных дней на июнь 2018 года, где отмечаются удачные дни для работ с садово-огородными культурами.

Новолуние

Рост и обмен веществ в растениях замедляется. Не нужно контактировать с ними. Займитесь удалением сорняков или освободите деревья и кустарники от сухих веток. Именно новолуние — подходящее время, чтобы собрать созревшие корнеплоды и клубни. Они будут самыми вкусными. На новолуние рекомендуются следующие виды работ:

подрезка веток, ненужных побегов;

борьба с сорняками;

избавление от вредителей;

умеренный полив.

Что делать нельзя:

сажать растения или сеять семена;

проводить обработку почвы;

делать прививку.

Первая четверть лунного цикла

Активизируются процессы жизнедеятельности растений. Это самое подходящее время, чтобы сеять однолетние культуры, которые дают зелень. Смело сажайте петрушку, капусту, салаты, сельдерей и т.д. Пришло время для высадки огурцов и дынь.

Не забудьте про цветы. Высаженные в эти дни июня декоративные растения, порадуют прекрасным ароматом и дадут хорошие семена.

Вторая четверть

Подходящее время чтобы высаживать однолетние плодовые культуры. Сажайте кабачки, томат, перцы, тыкву. Не забудьте про горох и фасоль. На вторую четверть посадите те растения, которые стелются по земле.

yandex_ad_2 В этот период можно:

сажать, сеять и пересаживать однолетние плодовые растения;

обрабатывать землю;

удобрять минеральными удобрениями;

подготовить и привить черенки;

обильно поливать.

Полнолуние

Пересаживать и высаживать растения нельзя. Снижены возможности приживания растений, ослаблен иммунитет, поэтому обрезанием и пасынкованием лучше не заниматься. Новолуние — отличная возможность избавиться от сорняков, проредить всходы, собрать семена. Соберите фрукты и ягоды. Они сейчас содержат максимальное количество витаминов и микроэлементов. Рекомендуемые виды работ:

пропалывание, прореживание;

агротехнические мероприятия, профилактика заболеваний;

соберите семена и корнеплоды;

ягодные и фруктовые заготовки без тепловой обработки.

Не рекомендуется:

обрезать;

прищипывать;

прививать.

Третья четверть лунного цикла

Удачные посадочные дни в июне 2018 для высадки двулетников и многолетних культур. Однолетние культуры, которые дают нам корнеплоды и клубни сажаются как раз сейчас.

Посадка брюквы, редиса, ревеня, свеклы будут урожайными. Именно в этот период нужно сажать деревья, кустарники, если нужно — делать обрезку.

Четвертая часть лунного цикла

На завершающей фазе закладывайте овощи на хранение. Нельзя делить корни и луковицы растений для размножения. Займитесь подкормкой почвы, перекопкой, рыхлением и не забудьте о вредителях и сорняках. Сейчас можно:

сажать луковичные, корнеплодные, бобовые культуры;

заниматься прореживанием;

удобрять органикой;

собирать клубни на хранение;

заготавливать фрукты и овощи (с тепловой обработкой);

сушить грибы, фрукты, ягоды.

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Календарь посадочных дней в июне на 2018 год: таблица

Определить самостоятельно лунные фазы довольно сложно. Для этого есть готовые схемы и таблицы. В них четко указываются дни месяца по отношению к циклам Луны. Фазы Луны в июне:

убывающая — 1-12;

новолуние — 13;

растущая — 14-17;

полнолуние — 28;

убывающая — 29-30.

Неблагоприятные дни для высева семян и посадки растений — 12,13,14, 28.

Благоприятные дни для посадки корнеплодов:

Лук — 1, 2, 10, 11, 21, 23, 24.

Чеснок, редька, редис — 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11.

Картофель, морковь — 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 21, 22.

Высаживаем зелень — 3, 4, 5, 6, 7,15, 23, 24.

Однолетние плодовые культуры:

Огурец — 3, 4, 5, 10, 11, 15, 23, 24.

Баклажан, перцы — 15, 21, 22, 23, 24.

Капуста — 3, 4, 5, 10,11, 15, 23, 24.

Томат — 15, 21, 22, 23, 24.

Саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарников:

Деревья — 1, 2, 3, 4,10,11,15, 21, 22.

Кустарник — 1 — 5, 10, 11, 15, 21, 22.

Цветы

Однолетки — 3 — 5,15,18 — 20, 23, 24.

Двухлетние и многолетние — 1 — 5, 10, 11, 23, 24, 29.

Клубни и луковицы — 3 — 5, 10, 11, 21 — 24.

Посадочные дни в июне 2018 в таблице по числам:

Советы опытных огородников

Для высадки рассады или семян выберите сухой, желательно пасмурный день. Времени для вызревания большинства овощных культур достаточно. Выбирая сорта, ориентируйтесь на климатические условия вашей территории. Если в вашей местности возможны ранние заморозки, чтобы не потерять урожай выбирайте поздние и морозостойкие сорта.

Для всех овощных культур, которые сажаются поздно, подкормка удобрениями необходима. Необходимые удобрения: фосфорные, калийные, азотистые. Это необходимо для нарастания вегетативной массы и появления завязи.

Землю обязательно надо рыхлить, мульчировать. Это необходимо для задержки влаги в почве. Поливать можно не более двух раз в неделю.

Июнь 2018 — хорошее время высаживать однолетние и многолетние цветы. Выбор огромный: незабудки, маки, астры, бархотки и множество других сортов. Можно прорастить и высадить канны на солнечном участке. Если рассчитываете на цветущие осенние клумбы, то высаживайте василек, календулу и космею. Они порадуют вас в конце августа.

Если выбрать удачный сорт огурца, то посадив его в июне, вы получите отменный урожай в конце лета. Только посадите его подальше от репчатого лука, кресс-салата и репы. Огурец не любит таких соседей. Белокочанную капусту и брокколи нельзя сажать рядом с зеленью. А чтобы получить хороший урожай гороха найдите ему место подальше от фасоли.

Лучшее время высаживать рассаду в июне 2018 — вечер или пасмурный день. Нельзя высаживать томаты в солнечное время, поскольку можно потерять большую их часть сразу. Для посадки выбирайте крепкие растения, с толстым стеблем не выше 20 см. Если все же рассада переросла, то оставляйте при посадке 20 см верхней части растения.

Нижнюю половину укладывайте в лунку и аккуратно засыпайте. Желательно сразу подвязать к опоре. Подберите для них новое светлое место, желательно без сквозняка. Помидоры не сажают на одном и том же месте. В случае если возможности поменять участок для них нет, то сажайте сидераты.

Выращивание зеленых удобрений

Зеленые удобрения — сидераты — обогащают землю минералами, включая азот. Большой плюс от использования сидератов — вытеснение сорняков. Эти травы довольно быстро растут. Затем их косят и присыпают землей вместе с вершками и корешками. После того как они перегнивают земля обогащается.

Если вы не любите использовать в своем огородном хозяйстве химические удобрения, то можете совсем забыть о них. После грамотной работы с сидератами вам не нужно больше вносить никаких удобрений.

Удобное время для посева сидератов под картофель — вторая половина осени, под зиму. К зимним морозам огород будет покрыт сплошным зеленым ковром. После того как сойдет снег не торопитесь убирать траву. Оставьте до высадки клубней. Убирать траву можно и после высадки. Так она поможет защитить молодые побеги от солнца, заморозков и сорняков.

Для высадки ранней весной подберите сорта трав, хорошо переносящие холод. Закапывают сидераты дней за 15 до высадки картофеля. Прикапывают ее на глубину 6-8 см для тяжелых почв и на 12-16 для легких. Прикопать зеленые удобрения нужно до начала цветения.

Для удобства садоводов посадочные дни июня на 2018 год отмечены в таблице. Если у вас нет возможности ежедневно пользоваться календарем, запомните главное правило: никогда не работайте с растениями в полнолуние и в новолуние.