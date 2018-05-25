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«Борщевой набор» подорожал в Нижегородской области
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«Борщевой набор» подорожал в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В Нижегородской области наблюдается значительный рост цен на «борщевой набор», в который входят капуста, картофель, морковь и лук. Об этом сообщила начальник отдела контроля экономической концентрации УФАС России по региону Тамара Григорян на брифинге 25 мая.
По данным мониторига антипомопольного органа, скачок цен обусловлен ранним исчерпанием запасов продовольствия. Так, белокочанная капуста подорожала на 37,9%, картофель (старый) — на 5,68%, морковь — на 15,52%, морковь (мытая) — на 9,38%. Также повысились цены на свинину (4,55%) и пшеничный батон (7,42%).
Напомним, нижегородские гостиницы продолжают завышать цены.
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