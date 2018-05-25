Почему нельзя бить парня с девушкой и другие «пацанские правила»

Подростки всегда сбиваются в группы. Улица становится для них второй школой и начальной моделью микрокосма (и в данном случае под улицей, конечно, подразумевается не географическое пространство, а определенная среда). Здесь всегда царили свои порядки и правила, существовал своеобразный кодекс чести пацана.

Пацаны

Образ такого парня идеализировался, это был этакий рыцарь улицы, который добивался успеха в жизни потому, что следовал определенным неписаным правилам. Пацан был обязан «отвечать за базар», то есть должен был быть готовым отстоять свои слова по любому поводу и всегда выполнять обещанное. Отсюда родилась присказка «Пацан сказал — пацан сделал». Для него было недопустимо проявить трусость, он всегда был готов к драке и трудностям жизни.

Обычно первые шаги в таком микросоциуме дети делали начиная лет с 6-8, когда уже более-менее осознавали себя в окружающей среде. Романтизация пацанов делала их образ очень притягательным, они становились объектом для подражания. [С-BLOCK]

Иерархия была очень строгая — право называться пацаном надо было заслужить. После этого обладателю подобного звания уже нельзя было совершать поступки, которые делать «западло», или же совершать их незаметно для окружающих. В самом начале становления пацана однократное нарушение им правил могли простить и просто объяснить, что так делать нельзя, но если он снова попадался на нарушении, то его изгоняли из общества пацанов. Что лишало его множества возможностей, связанных с этим.

Немаловажным атрибутом был внешний вид. В отличие от субкультур панков, рокеров или рэперов, пацан должен был одеваться опрятно. Некоторые элементы одежды или аксессуары являлись знаком принадлежности к конкретной группировке, и если их использовал кто-то из мальчишек, не принадлежащих к группе, встреча с её членами могла для него плохо закончится. Например, в 2006 году молодые люди определяли принадлежность по цвету предметов одежды, например, шнурков или толстовок, а современные подростки вычисляют «своих-чужих» по марке одежды. Причем незнакомца в определенной одежде сначала проверят на прочность, и если он даст слабину, то его побьют.

Пацанские компании

Каждая уличная группировка имела свою территорию, и её охрана была одной из главных задач компании. Наверняка каждый из парней хоть раз в жизни оказывался в такой ситуации, когда ватага агрессивно выглядящих сверстников с вызовом спрашивала его: «Ты с какого района?» Защита «своей» территории также регламентировалась целым списком правил.

Первое и основное правило звучит как знаменитый девиз мушкетеров из романа Александра Дюма : «Один за всех и все за одного». Если пацан становился объектом нападения, он мог рассчитывать на помощь и отмщение со стороны своих соратников. Примечательно, что даже здесь существовал свой порядок: либо чужакам «забивали стрелку», т.е. указывали время и место для драки, либо совершались вылазки на вражескую территорию с целью застать обидчиков врасплох. При этом пацаны вели себя в какой-то степени благородно и даже во время рейдов мести не атаковали одиночек. [С-BLOCK]

Бывали случаи, когда после нападения группы чужаков в ходе ответного рейда ловили одного из противников и использовали его потом в качестве заложника, чтобы остальные члены его группировки пришли ему на выручку и завязалась драка.

Все столкновения по негласному договору проходили без применения какого-либо оружия, типа палок, кастетов и ножей. За их использование наказывали даже свои: бойкотировали или били. Ещё более жесткое наказание ждало тех ребят, которые показывали себя трусами, — таких могли и вовсе выкинуть из сообщества, что лишало их всех преференций, которые обеспечивала принадлежность к компании. При этом к традициям пацанских группировок часто уважительно относились и представители старших поколений: известен случай, когда на двоих ребят напали сверстники из соседнего района, один из них был избит, а второй испугался и сбежал, но чтобы его не выкинули из группировки, он пришел извиняться перед вожаком вместе со своим отцом.

Вожаки

В пацанских группировках лидеры, выполнявшие роль руководителей и судей, свой статус получали разными способами. Один из самых распространенных — доказать, что ты самый сильный. Физическая мощь позволяла доминировать над остальными участниками группировки. В этой связи нередко первенство принадлежало самому старшему члену группировки.

Ещё одним типажом, который мог стать лидером в пацанской среде, был дипломат. Такие ребята, как правило, не отличались физической силой и не были мастерами в драке, однако с помощью своей харизмы им удавалось подчинть себе остальных членов шайки. Они занимались урегулированием конфликтов как внутри своей группировки, так и с другими группировками.

Ну и третьим типажом вожаков были агрессивные парни. Они не выделялись ни силой, ни дипломатическими способностями, однако не боялись проявлять агрессию, причем делали это «красиво» и с выдумкой. Возглавляемые такими ребятами компании любили «наезжать» на какого-нибудь неместного взрослого с провокационным требованием, например, купить кирпич.

Девушки

Законом для пацана было неагрессивное поведение по отношению к девушкам — бить их строго воспрещалось. То есть в местах отдыха парень мог подойти к девушке и слегка развязным тоном сказать ей: «Эй, герла, пойдем со мной, ты понравилась!», но это было проявлением не агрессии, а симпатии. Примечательно, что к дракам между девушками из разных компаний пацаны относились нормально. При этом, если женская потасовка становилась слишком жестокой, парни, как правило, разнимали барышень.

Никогда не нападали на парня из чужого района, когда он шел под руку с девушкой, — это было табу. Даже если молодой Казанова дерзил пацанам. Но на обратном пути ухажера поджидали неприятности. Если же девушка, идущая в паре с парнем, грубила и дерзила пацанам, то отвечать за её слова приходилось её спутнику.

Неприемлемым у пацанов считалось грубое и неуважительное отношение к матери. Как бы мать не ругала, пацан должен был вести себя с ней почтительно — никогда не оскорблять и не жаловаться на неё друзьям.