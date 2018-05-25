Лайфхак: Как воспитать сильный характер?

В издательстве «МИФ» вышла книга Дэвида Брукса «Путь к характеру». Мы публикуем отрывок из одного из лучших нон-фикшн года по версии журнала The Economist , в которой рассказывается, какие свои качества стоит ценить. Второй Адам

В последнее время я много задумываюсь о различии между достоинствами ≪для резюме≫ и достоинствами ≪для некролога≫. Первые — это качества, о которых вы упоминаете при устройстве на работу, навыки, которые предлагаете рынку труда и с помощью которых достигаете внешнего успеха.

А достоинства ≪для некролога≫ — это нечто более глубокое; то, что вы оставляете после себя. Это качества, о которых будут вспоминать, когда вас не станет, — сущность вашей натуры: доброта, смелость, честность; ваши взаимоотношения с другими людьми.

Большинство из вас скажут, что достоинства ≪для некролога≫ важнее, чем достоинства ≪для резюме≫, но должен признаться, что в длительные периоды своей жизни я больше думал о вторых, чем о первых. Наша система образования, безусловно, ориентирована больше на достоинства ≪для резюме≫. Впрочем, как и общественное мнение — психологические советы из журналов, бестселлеры в жанре ≪популярная психология≫. Большинство из нас лучше представляет, как достичь карьерного успеха, чем как выработать характер.

Большинство из нас лучше представляет, как достичь карьерного успеха, чем как выработать характер

О двух наборах достоинств меня заставила задуматься книга ≪Одинокий верующий человек≫, которую написал рабби Йосеф Соловейчик в 1965 году. Соловейчик отмечает, что в книге Бытия о сотворении человека говорится дважды, и утверждает: эти два описания характеризуют противоположные стороны нашей природы, которые он назвал первым Адамом и вторым Адамом.

Если несколько осовременить определения Соловейчика, можно сказать, что первый Адам — это ориентированная на карьеру, честолюбивая часть нашей натуры. Первый Адам — это внешний Адам, Адам ≪для резюме≫. Он стремится стро-ить, создавать, производить, открывать новое. Он хочет достичь высокого положения и завоевать победу. Второй Адам — это внутренний Адам. Он стремится воплощать определенные моральные качества. Второй Адам ищет внутренней безмятежности, спокойного, но уверенного ощущения, что хорошо, а что плохо; он хочет не только делать добро, но и быть добрым. Второй Адам жаждет всецело отдаваться любви, жертвовать собой ради блага других, руководствоваться в жизни некой высшей истиной, обладать духовной целостностью, достойной и Творца, и собственных талантов человека.

Если первый Адам жаждет покорить мир, то второй хочет служить миру, следуя своему призванию. Первый Адам применяет свое творческое начало и наслаждается собственными достижениями, второй — порой отказывается от земного успеха и положения ради священной цели. Первый Адам задается вопросом, как устроен мир; второй — почему сотворен мир и каково наше в нем предназначение. Первый Адам стремится двигаться вперед, второй — вернуться к корням и насладиться покоем семейного обеда. Если девиз первого Адама — ≪Успех≫, то второй Адам воспринимает жизнь как нравственную драму и его жизнь проходит под девизом ≪Милосердие, любовь и искупление≫. Соловейчик пишет о противоречии между двумя Адамами: величественный внешний Адам и смиренный внутренний никогда не могут полностью примириться. Мы находимся в вечном противостоянии с самими собой. Мы призваны реализовать обе стороны личности и должны научиться искусству их уравновешивать. Самое сложное в этом противостоянии то, что первый Адам и второй Адам руководствуются в жизни разной логикой. Первый Адам — Адам-созидатель, Адам-строитель, Адам-первооткрыватель — следует прямой утилитарной логике. Это логика экономики. Что-то вложил — что-то получил. Старания вознаграждаются. Дело мастера боится. Стремись к своей выгоде. Будь максимально полезным. Оставь свой след в мире.

Вторым Адамом руководит иная логика — нравственная. Отдавай, чтобы получить. Покорись внешнему — и обретешь внутреннюю силу. Побеждай свои желания — и получишь желаемое. Успех оборачивается величайшим поражением — гордыней. Поражение оборачивается величайшим успехом — смирением и опытом. Чтобы реализовать себя, нужно забыть о себе. Чтобы найти себя, нужно себя потерять.

Чтобы способствовать развитию карьеры первого Адама, имеет смысл развивать свои сильные стороны. Чтобы развивать нравственное ядро второго Адама, следует непредвзято взглянуть на собственные слабости.

Конкуренция за успех и славу настолько высока, что поглощает все наше время

Хитрое животное

Культура, в которой мы живем, печется о первом Адаме, внешнем, и оставляет без внимания второго Адама. Современное общество поощряет размышления о том, как построить выдающуюся карьеру, но не помогает понять, как заботиться о внутреннем мире.

Конкуренция за успех и славу настолько высока, что поглощает все наше время. Потребительский рынок побуждает нас мыслить утилитарно и стремиться к удовлетворению своих желаний, не думая о нравственных последствиях повседневных решений.

Быстрое и поверхностное общение заглушает тихий внутренний голос, доносящийся из глубины личности. Мы живем в культуре, которая учит продвигать и рекламировать себя, развивать навыки, необходимые для успеха, но при этом едва ли поощряет смирение, сострадание и честную внутреннюю борьбу со своими недостатками, необходимые для развития характера. Оставаясь лишь первым Адамом, вы превращаетесь в хитрое животное — изобретательное, заботящееся о самосохранении существо, которое все обращает в игру.

В этом случае вы много времени уделяете развитию профессиональных навыков, но плохо представляете, как жизнь наполняется смыслом, и потому не знаете, куда направить свои таланты и какой карьерный путь выбрать, чтобы он оказался наилучшим. Проходят годы, а глубинная часть вашей личности остается неизученной и неупорядоченной. В повседневной суете вы испытываете смутную тревогу, что не реализовали свое главное предназначение. Вы живете в неосознанной тоске, не любя по-настоящему, не отдаваясь всерьез тем нравственным ценностям, которые придают жизни смысл. Вам недостает внутренних критериев для твердой приверженности чему бы то ни было.

У вас так и не вырабатывается внутреннее постоянство, внутренняя целостность, которая позволяет вынести общественное неодобрение или тяжелый удар. Вы понимаете, что заняты тем, что одобряют другие, неважно, подходит это вам или нет. Вы неосмотрительно судите о других по их умениям, а не по достоинствам. У вас нет стратегии для выработки характера, а без этого не только внутренняя, но и внешняя ваша жизнь рано или поздно утрачивает целостность.

Я написал эту книгу ради спасения своей души

Эта книга — о втором Адаме. Она о тех людях, кто нашел его в себе, кто выработал сильный характер. Об образе мышления, который веками помогал человеку обрести внутренний стержень и мудрость сердца.

Признаюсь, я написал эту книгу ради спасения своей души. Я выступаю экспертом и пишу колонки в журналах. Мне платят за самовлюбленную болтовню, за бесчисленные суждения, которые представляются более обоснованными, чем на самом деле; за то, чтобы я казался умнее, лучше и авторитетнее, чем я есть. И мне приходится прилагать больше усилий, чем многим другим, чтобы не удовлетворяться поверхностным. Я все больше осознаю, что, как и многие в наше время, долго жил с неопределенными моральными устремлениями — смутно желая быть хорошим, служить некой великой цели, но не имея при этом ни ясного нравственного лексикона, ни четкого понимания о богатой внутренней жизни, ни уверенных знаний о том, как вырабатывается характер и достигается глубина личности.

Я обнаружил, что без целенаправленного внимания к той стороне личности, которая соответствует второму Адаму, очень легко скатиться в нравственную посредственность.

Оценивая себя по самым мягким критериям, мы во всем следуем своим желаниям и довольны собой, пока не причиняем никому очевидного вреда. Мы полагаем: если мы приятны окружающим, значит, достаточно хороши. И постепенно превращаем себя в менее достойную личность, чем та, которой надеялись стать. Между нашим подлинным ≪я≫ и желаемым ≪я≫ —прискорбный разрыв. Мы понимаем, что в нас слышен голос первого Адама, в то время как голос второго Адама приглушен; что жизненный план первого Адама ясен, а второго —размыт; что первый Адам полон сил, а второй —пассивен. Отрывок для публикации предоставлен издательством «МИФ»