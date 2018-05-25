Развилась и развелась: батайчанин потерял жену, ребенка и крышу над головой из-за тренингов по развитию

24 мая Батайский городской суд принял решение о выселении жителя Батайска Виктора (имена всех героев изменены — прим. ред.) из дома, который он строил для своей семьи. Рассматривалось гражданское дело, в котором супруга Виктора, Оксана, требовала выселить мужчину из дома и оставитьей право полностью владеть совместно нажитым имуществом, согласно брачному договору. В свою очередь, супруг Оксаны подал встречный иск и требовал признать брачный договор недействительным, а имущество разделить поровну. После двухчасового заседания суд вынес решение в пользу Оксаны и полностью отказал в иске Виктору.

Казалось бы, обычная история двух взрослых людей ничем не примечательна. Однако, как стало известно корреспонденту 161.ru, это было уже третье судебное заседание в жизни семьи и причина для подобных разбирательств достаточно необычная: тренинги.

Виктор утверждает, что потерял свою семью из-за психологических тренингов, которые посещала его супруга Оксана. На сегодняшний день у мужчины забрали любимого трехлетнего сына и выгоняют из дома, который он строил. Супруга подала на развод. Несмотря на борьбу Виктора в судах за право сохранить семью, пару развели. Проблему мужчина описал на сервере change.org. В своем обращении Виктор предупреждает людей об опасности психологических тренингов. По его мнению, это серьезная проблема, которая касается тысяч людей.

История 31-летнего Виктора началась два года назад, когда выйдя из декретного отпуска его жена устроилась на работу на крупное предприятие в Ростове-на-Дону. В самой компании она стала посещать тренинги личностного роста. Их по словам Виктора в добровольно-принудительном порядке проводил руководитель Оксаны. С этого дня в жизни этой семьи все пошло кувырком. Оксана оставляла ребенка без присмотра на несколько дней, а из семьи стали пропадать деньги.

— Супруга устроилась на работу в сентябре 2016 года. Сначала все было в порядке — жена работала приходила домой вовремя. А уже в феврале прошлого года начались у нее на работе какие-то собрания непонятные, — рассказал корреспонденту 161.ru Виктор. — Когда я сказал ей, что не нужно посещать эти собрания, она ответила, что тогда ее либо лишат премии, либо уволят. Сами собрания ее руководитель называл тренингами личностного роста, а длились они до глубокой ночи. Оксана стала агрессивной и нервной. Спустя некоторое время она заявила, что руководитель поставил ей условие: избавится от «прицепа». То есть, меня, мужа. Мол, забирай ребенка и уходите из дома. Так называемые тренинги — это обучение, которое проводится по определенной технологии, запрещенной во многих странах мира, как деструктивный психокульт. После них Оксана явно испытывает постоянное психологическое давление. Об этом я прочитал уже массу литературы.

Все это время, когда жена была на работе, мужчина ухаживал за ребенком, оформил его в детский сад и заботился о малыше.

— Ей постоянно по ночам приходили сообщения от руководителя такого содержания: «Я в бане, где тебя „дернуть“? Приезжай, а контора все оплатит», — вспоминал мужчина. — Она отвечала, что у нее есть муж, тогда он писал, что нужно приехать на тренинг без мужа.

Дошло до того, что в июле 2017 года Оксана заявила супругу, что подает на развод. Чтобы решиться на развод женщина обратилась к такому же «специалисту» — некой целительнице за советом. Их ей порекомендовал начальник Оксаны. Супруга Виктора призналась им в желании выйти замуж за своего директора-тирана, к которому теперь испытывает чувства, подобные «Стокгольмскому синдрому» (влюблённости девушек в своих маньяков-насильников). Аудиозапись этой встречи передали мужчине коллеги жены. (Все заявления, фото, аудио и видеозаписи есть в наличии редакции. прим.ред.). На некоторых аудиозаписях руководитель уговаривает Оксану сделать мужа бомжом и оставить ни с чем.

— Чтобы придумать причину развода, жена написала заявление в полицию, что я пропал, якобы без вести и не занимаюсь ребенком, что я тиран и избиваю ее, что я алкоголик и наркоман, хочу покончить жизнь самоубийством. Я не пью и не курю и был просто в шоке, когда мне позвонили и рассказали это. Оксану завербовали, затянули, я не знаю как, в психодеструктивную секту, именуемую тренингами личностного роста, — написал Виктор в своей петиции, — Я нахожусь в полнейшем отчаянии и непонимании какими должны быть мои дальнейшие действия. Мои обращения в государственные органы, судебные инстанции, полицию остаются без должной реакции, а моих сил для борьбы явно не хватает. Как говорится, один в поле не воин.

Виктор говорит, что все время работал, чтобы были деньги на строительство дома, искал стройматериалы. Мужчина признается, что с самого первого дня знакомства с женой влюбился в нее и хотел создать крепкую семью. Пара даже венчалась, а после у них родился сын Дима. Однако, когда жена начала посещать тренинги на предприятии, все изменилось. В адрес батайчанина посыпались угрозы от непосредственного начальника Оксаны, который проводил тренинги. — Жену как подменили… Она перестала со мной общаться, стала раздражаться на меня и ребенка без причин. Она неукоснительно выполняет самые бредовые распоряжения начальника, как под гипнозом, — рассказал мужчина. — При работе и обучении подчиненных он использует нецензурную брань. Ее коллеги передали мне аудио и видеозаписи тренингов. Многие из них из-за этого уволились с предприятия и даже говорили, что предупреждали Оксану об опасности. Рассказали, как начальник супруги под угрозой увольнения заставляет женщину бросить семью и оставить меня без имущества и дома.

Дом Виктор с Оксаной приобрели небольшой. Там требовался капитальный ремонт и масса вложений. По словам батайчанина, теща, которая также вложила средства в покупку дома, постоянно «пилила» мужчину и уговаривала дочь бросить супруга. В это время Оксана составила брачный договор и предложила мужу подписать его. Виктор не глядя на документ, подписал все бумаги.

— Этот дом был приобретен в период брака на общие денежные средства, а потом я полностью его реконструировал своими силами. Тогда я и подумать не мог, что написано в этом брачном договоре. Согласно документу, я не имею право ни на имущество, которое мы приобрели в браке, ни на сам дом, — описывает историю батайчанин. — Под влиянием своего руководителя, моя супруга выселяет меня из нашего семейного очага — моего единственного жилья, которое я же и строил.

Мужчина обращался в различные инстанции за помощью. Он написал множество заявлений, жалоб и обращений в правоохранительные органы , чтобы начали проверку на предприятии, где работала супруга и выяснили, что за тренинги по ночам там проводятся. В ответ мужчине приходили лишь отписки и никаких мер не было предпринято. Тогда Виктор лично попытался встретиться с руководителем жены, но на территорию предприятия его не пустили, а сам «тренер» отказался от встречи.

Я обещал сыну, что скоро мы будем все вместе. А ребенку говорят, что папа бросил, папа умер, забудь его. Когда Димочку нашли, он рассказал мне, что ему говорили. Сейчас ему уже три года и он может рассказать. Не могу и не имею право терять доверие сына, позволять, чтобы так глумились над моей семьей, — рассказал Виктор. — Что только нам не пришлось пережить с сыном. Жена украла мои ключи от дома и мы с малышом не могли попасть в жилье, простояли под дождем и он заболел. Были случаи, когда Оксана, вернувшись с работы, бросалась на меня с кулаками.

Досталось тогда и нашему ребенку. Все побои у меня и Димы пришлось зафиксировать.

24 мая, в городском суде города Батайска состоялось заседание, на котором рассматривалось дело Виктора о признании за ним права общедолевой собственности и проживания в доме. По сути — это был иск о выселении его из жилища. Суд мужчина проиграл и остался на улице. Адвокат батайчанина Руслан Чилин считает, что судья просто не захотел применять норму закона, которая позволяет в таких ситуациях защитить права одной из сторон, которая находится в заведомо невыгодной ситуации, согласно составленному брачному договору.

— Есть закон, который довольно четко разъясняет Верховный суд. И он как раз применим к данному делу, — поясняет Чилин. — В силу ч. 2 ст. 44 СК РФ суд может признать брачный договор недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, в случае, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. Например, один из супругов полностью лишается права собственности на имущество, нажитое супругами в период брака. Тогда брачный договор могут быть признан судом недействительным по требованию этого супруга. В данном случае супруга обманула мужа, сказав, что он должен на нее формально переписать дом, а когда возникли разногласия она начала его выгонять. Заведомо спланированный обман может являться основанием для расторжения такого брачного договора. Такая норма есть. А суд ее принимать не хочет, так как многие, кто заключает брачный договор — это достаточно богатые люди и выгодный процесс. Суд ее боится применять. Закон есть, но он не работает. Получается, если Виктор начнет действовать сам вне закона, то он станет преступником, а органы не действуют. Вот такая круговая порука.

Виктор намерен обжаловать решение суда и добиться справедливости любым путем. Единственное, о чем сожалеет мужчина, что из-за случившегося он не может каждый день видеть своего горячо-любимого сынишку.