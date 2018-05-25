Евгения Лоза: «Я очень жду мужчину, с которым мы встретимся взглядами и сразу поймем, что созданы друг для друга»

После двух сезонов сериала «Восток-Запад» Евгения Лоза уже является экспертом по взаимоотношениям с иностранцем.

— Евгения, в сериале вам пришлось играть вместе с иностранным актером. Вы долго привыкали друг к другу?

— Открою секрет. Все сцены вместе с Аднаном Кочем записываются на разных языках. Аднан произносит свои реплики на турецком, а я на русском. Удивительно, но творчество может невероятно сблизить, несмотря на разные языки и менталитеты. На площадке мы с Аднаном чувствуем друг друга, он невероятный партнер.

— А разногласия на площадке у вас бывают?

— Ой, у нас был интересный случай. Прямо перед съемками второго сезона я захожу в гримерку и вижу, что на моем столике стоит коробка. Открываю, а внутри плюшевый мишка и записка от Аднана. Этот небольшой презент он передал мне для настроения перед съемками. Когда мы встретились, я отблагодарила его и поцеловала в щеку, но Аднан после этого выбежал из гримерки и ничего мне не сказал. Позже я узнала, что моя благодарность ему показалась очень сдержанной, но я сумела сгладить эту историю, и мы приступили к съемкам. Аднан многое рассказал мне о Турции. Это удивительная страна, которая за время съемок стала, можно сказать, моим вторым домом.

— Говорят, для участия в этом проекте вам пришлось перебороть страх воды…

— Меня до сих пор начинает одолевать паника, как только ноги перестают чувствовать дно. В детстве я чуть не утонула, и больше у меня не было желания лишний раз лезть в воду. Но сейчас могу с гордостью сказать, что ради съемок я научилась плавать и красиво нырять вниз головой. Разумеется, чтобы преодолеть свой страх, я занималась с тренером.

— У вас пока нет ребенка, но есть крестники. Опыт общения с детьми полезен, когда нужно играть маму?

— На съемках первого сезона, когда малышу было всего лишь два месяца, я много консультировалась с подругами, которые уже стали мамами. Сейчас Миша подрос, с ним бывает забавно. Мы всей группой жили в одной гостинице, и он как-то попросился в гости. Ему уже три года, и он верит во все, что происходит на съемочной площадке. И вот Миша входит в мой номер и спрашивает: «А где же папа Игорь?» Я ему объясняю, что он живет в другом номере. А Миша удивляется: «Странно, а мои родители живут в одном номере». Вообще в последние месяцы меня окружает столько малышей, что появляется желание иметь ребенка. Но без любимого человека рядом рассуждать об этом бессмысленно. Конечно, в будущем у меня появится семья, но я никогда не искала мужа специально.

— Ваш сериальный избранник полон положительных качеств. А какой мужчина мог бы завоевать ваше сердце?

— Мужчина, на которого я могла бы обратить внимание, должен быть умным, не хамом, с задатками джентльмена, не ленивым, уверенным, опрятным. Красота для меня не на первом месте при выборе спутника жизни. Иногда красота не идет на пользу мужчинам. Если честно, мой идеал — мужчина-консерватор, который является самодостаточным, уверенным в себе человеком и не зависит от лайков в социальных сетях. А вообще я очень жду того мужчину, с которым мы встретимся взглядами и сразу поймем, что созданы друг для друга.

— Ваш партнер Аднан — мужчина симпатичный. Все располагает к слухам о служебном романе…

— С Аднаном у меня вряд ли получились бы отношения, потому что между нами языковой барьер. Я не могу сложить портрет мужчины, если не понимаю, о чем он говорит. Многие поклонники сериала приписывали нам роман, но мы в один голос твердим: мы только друзья!

— Евгения, вы, наверное, уже привыкли к вопросам о родстве с Юрием Лозой

— Сейчас уже спрашивают меньше, а раньше приходилось разочаровывать людей.

— А вы лично в каких отношениях с музыкой?

— Раньше я занималась пением, хотя и понимала, что это не совсем мое. В юности мы все что-то пробовали. Я записала несколько песен, сняла клип, но на этом все и закончилось. Возможно, это хорошо, а то Юрий Лоза взялся бы и меня обсуждать.

— Ваши коллеги жалуются на дефицит времени и невозможность правильно организовать быт и отдых. Как вы справляетесь?

— Если у меня есть свободные дни между съемками, я люблю уехать за границу и побродить одна, побыть наедине со своими мыслями. Иногда люблю остаться дома, почитать книгу или посмотреть телевизор. Что касается быта, то справляюсь сама. Но иногда нанимаю помощницу по хозяйству, когда совсем нет времени. А готовкой и стиркой занимаюсь с удовольствием.

— А к финансам относитесь внимательно?

— Я все больше учусь экономить. Раньше, даже зная, что у меня нет работы в ближайшее время, могла побаловать себя брендовой сумочкой или невероятным платьем. Большая страсть для меня — хороший автомобиль. Когда-то я даже ночевала вместе с подругой в авто, потому что не было денег на съемную квартиру. К счастью, жизненный опыт научил меня рациональному отношению к деньгам. По крайней мере я стараюсь, честно! (Улыбается.)