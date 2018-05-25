Лагард сравнила себя с пятым мужем Элизабет Тейлор

«В этот прекрасный момент я здесь оказалась единственная женщина. С учетом того, сколько в аудитории мужчин, расскажу, как я себя чувствую — как пятый муж Элизабет Тейлор . Он был мужем, избранником, но уже не знал, чем удивить аудиторию», — пошутила Лагард.

Напомним, пятым супругом голливудской дивы был знаменитый актер Ричард Бертон

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