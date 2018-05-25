Ещё
Лагард сравнила себя с пятым мужем Элизабет Тейлор
Далее:
Читайте также:
Ещё
За 60: пенсионерки в секс-белье взорвали Сеть
За 60: пенсионерки в секс-белье взорвали Сеть

Лагард сравнила себя с пятым мужем Элизабет Тейлор 

Мир24 1 час назад
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в ходе своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2018 сравнила себя с пятым мужем актрисы Элизабет Тэйлор, сообщает «МИР 24».
«В этот прекрасный момент я здесь оказалась единственная женщина. С учетом того, сколько в аудитории мужчин, расскажу, как я себя чувствую — как пятый муж Элизабет Тейлор. Он был мужем, избранником, но уже не знал, чем удивить аудиторию», — пошутила Лагард.
Напомним, пятым супругом голливудской дивы был знаменитый актер Ричард Бертон.
В пленарном заседании Петербургского международного экономического форума принимают участие также президент России Владимир Путин, его французский коллега Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Пять мировых знаменитостей, которых бросили родители Любовь по правилам и без Лангустины и ягненок: в Виндзорском замке устроили свадебный банкет
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За 60: пенсионерки в секс-белье взорвали Сеть16
На удачу: как выбрать маникюр по знаку зодиака
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться110
47-летняя Наргиз разделась для фото6
Поза Татьяны Навки заинтересовала фанатов2
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение