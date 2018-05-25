Лагард сравнила себя с пятым мужем Элизабет Тейлор 

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в ходе своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2018 сравнила себя с пятым мужем актрисы Элизабет Тэйлор, сообщает «МИР 24».
«В этот прекрасный момент я здесь оказалась единственная женщина. С учетом того, сколько в аудитории мужчин, расскажу, как я себя чувствую — как пятый муж Элизабет Тейлор. Он был мужем, избранником, но уже не знал, чем удивить аудиторию», — пошутила Лагард.
Напомним, пятым супругом голливудской дивы был знаменитый актер Ричард Бертон.
В пленарном заседании Петербургского международного экономического форума принимают участие также президент России Владимир Путин, его французский коллега Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ