Как стать более гибким? 

Наш редактор отдела красоты Люда Гукасян не перестает воспевать тренажер со странным (и даже немного пугающим) названием «Бизон» — и делает совершенно справедливо. Если предел вашей гибкости — потянуться за пачкой чипсов, срочно отправляйтесь на занятия по растяжке с использованием этого чудо-устройства. «В основе его работы — биомеханическая вибрация. — рссказывает тренер Ксения Холодова. — Каждый из нас сталкивался с физиологическим тремором: если, скажем, вытянуть руку, она начнет слегка трястись. В 70-х наш соотечественник Владимир Назаров решил выяснить, что будет, если к естественной вибрации при напряжении мышц приложить еще и вибрацию внешнюю, — так и появился „Бизон“. Вкупе с элементарными упражнениями тренажер заставляет кровеносные сосуды работать с утроенной силой. В итоге мышцы активно сокращаются, заметно улучшается растяжка». Но и это еще не все: быстрое похудение и возможность без труда сесть на шпагат — лишь сопутствующие бонусы. Стабилизируется нервная система, улучшаются обменные процессы… Словом, совмещаем приятное с полезным!