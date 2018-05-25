Ещё
Как стать более гибким?
Далее:
Читайте также:
Ещё
За 60: пенсионерки в секс-белье взорвали Сеть
За 60: пенсионерки в секс-белье взорвали Сеть

Как стать более гибким? 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Наш редактор отдела красоты Люда Гукасян не перестает воспевать тренажер со странным (и даже немного пугающим) названием «Бизон» — и делает совершенно справедливо. Если предел вашей гибкости — потянуться за пачкой чипсов, срочно отправляйтесь на занятия по растяжке с использованием этого чудо-устройства. «В основе его работы — биомеханическая вибрация. — рссказывает тренер Ксения Холодова. — Каждый из нас сталкивался с физиологическим тремором: если, скажем, вытянуть руку, она начнет слегка трястись. В 70-х наш соотечественник Владимир Назаров решил выяснить, что будет, если к естественной вибрации при напряжении мышц приложить еще и вибрацию внешнюю, — так и появился „Бизон“. Вкупе с элементарными упражнениями тренажер заставляет кровеносные сосуды работать с утроенной силой. В итоге мышцы активно сокращаются, заметно улучшается растяжка». Но и это еще не все: быстрое похудение и возможность без труда сесть на шпагат — лишь сопутствующие бонусы. Стабилизируется нервная система, улучшаются обменные процессы… Словом, совмещаем приятное с полезным!
Harper’s Bazaar: последние новости
Необычные привычки звезд: часть первая Марина Александрова, Полина Гагарина, Яна Рудковская, Эвелина Хромченко на бранче DressOne Как сделали предложение самым известным женщинам по обе стороны океана?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За 60: пенсионерки в секс-белье взорвали Сеть17
На удачу: как выбрать маникюр по знаку зодиака
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться110
47-летняя Наргиз разделась для фото6
Поза Татьяны Навки заинтересовала фанатов2
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение