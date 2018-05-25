Как русские спасли Коко Шанель

«Я была просто очарована русскими. Их вечное „все моё — это твоё“ просто опьяняет», — признавалась Коко Шанель . В годовщину ее кончины вспоминаем тех русских, которые повлияли на талант великого модельера.

Сергей Дягилев ввел Коко в мир «русского Парижа», и с тех пор на улице Камбон, где разместился дом моделей Шанель, зазвучала русская речь.

С Дягилевым она познакомилась во время Первой мировой войны — тот обосновался в Италии и находился в весьма плачевном положении. Скандалом закончилась премьера «Весны священной» Игоря Стравинского : зрители не приняли ни новаторской музыки, ни хореографического эксперимента Дягилева.

Он решил сделать вторую постановку балета, но денег на нее не было. Удача улыбнулась ему в образе Коко, которая вручила хореографу чек на солидную сумму и бесплатно сделала костюмы для нескольких его балетов. До конца своей жизни Шанель повторяла, что Дягилев был ее главным и единственным учителем, хотя признавала его тяжелый, а порой и невыносимый характер.

Великий князь Дмитрий Павлович

«Мой принц», — называла Шанель Дмитрия Романова , и здесь трудно не услышать восхищенной интонации. Кузен императора Николая II , великий князь Дмитрий Павлович, участвовавший в убийстве Распутина, жил в изгнании с 1917 года. 37-летняя Габриэль была на одиннадцать лет старше своего избранника.

Лето 1920 года можно считать сплошной идиллией. На вилле «Бель Респиро» во французском городке Гарш, влюбленные бродили по лугам, ловили рыбу и возились с целой сворой собак. Вечером дружеские пирушки. Пожалуй, в первый раз за годы напряженного каторжного труда Шанель дает себе возможность махнуть рукой на все и отдохнуть.

Свои чувства Коко перевела на язык моды, и в её коллекциях стал чувствоваться явный «русский акцент»: появляются накидки, пальто мехом вовнутрь, платья-рубашки с вышитым воротником и с поясом, навеянные традиционной русской рубахой. На палитре Шанель теперь яркие, чистые цвета. Она интересуется всем русским — людьми, искусством, культурой.

Игорь Стравинский

На своей вилле «Бель Респиро» Шанель дает пристанище композитору Игорю Стравинскому с женой и четырьмя детьми. Сейчас сложно судить объективно об этих отношениях, но в память о них Шанель всю жизнь хранила русскую православную икону, подаренную Стравинским.

Со своей стороны, Шанель находит случай доказать русскому композитору свое самое дружеское расположение и дает немалую сумму знаменитому антрепренеру Сергею Дягилеву для постановки балета Стравинского «Весна священная». В своих мастерских она помогает отшивать костюмы к этому спектаклю.

Натали Палей

Первая русская красавица, которая прошла путь от манекена до кинодивы Голливуда. Её отцом был великий князь Павел Александрович, сын императора Александра II. Её отец и брат были убиты в годы революции, она же с матерью и сестрой в 1920 году покинула Советскую Россию и отправилась в Париж.

От рождения своенравная, независимая, красотой и изяществом похожая на мать, Наталья решила работать моделью в модных домах «Итеб» и «ИРФЕ». Очень быстро княжна–модель завоевала модный Париж, ей стали подражать, она стала королевой моды.

Русская аристократка оказала сильное влияние на Коко Шанель: от княгини Шанель получала ценные уроки хорошего вкуса и благородных манер. В благодарность Шанель рекомендовала Натали в престижный модельный дом Люсьена Лелонга, за которого вскоре Натали вышла замуж.

Кстати, Коко Шанель, которая не могла похвастаться благородным происхождением, одна из первых зацепилась за идею найма на работу русских манекенщиц из числа благородных эмигранток. В 1920-30-е годы, когда во Франции и в Европе царила мода на все русское, в том числе на русский тип красоты, у Шанель постоянно работали 15–20 русских моделей.

В их числе фрейлина княгиня Мария Эристова, Татьяна Коренова, Мона Заботкина, Мелита Зелинская, Натали Оболенская, Гали Баженова, Анна Воронцова-Дашкова, урожденная княжна Чавчавадзе — «настоящие русские принцессы», как она сама их называла.

Несмотря на то, что Шанель была очень строга со своими работниками, русские княгини хорошо относились к модистке, так как она неплохо платила за работу. Во многом с их помощью она стала эталоном стиля, а ее дом Chanel узнаваемым брендом.

Эрнест Бо Эмигрант из России Эрнест Бо — автор знаменитых духов Chanel №5 — до революции работал на старейшей российской парфюмерной фабрике Ралле. Талантливый химик и парфюмер, он сумел составить знаменитый аромат для Шанель на основе синтетических парфюмерных композиций. Аромат не повторял цветочные запахи, что очень импонировало модернистке Коко.

Так в 1921 году была совершена своего рода революция в производстве женских духов. Бо приготовил несколько вариантов парфюма, из которых Шанель выбрала вариант номер 5. Флакон имел объем 30 кубических сантиметров и форму, как утверждала Коко, взятую от штофа русской водки.

В Первую мировую войну Эрнест Бо служил в Кольском Заполярье и любил подниматься к озеру, лежащему над Мурманским торговым портом. В своих мемуарах Бо писал: «Меня часто спрашивают, как мне удалось изобрести Chanel №5? Отвечаю. Я создал эти духи в 1920 году, когда вернулся с войны.

Часть моей военной службы прошла на Севере, за полярным кругом. Во время летнего полярного дня озера здесь излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в памяти, и после с большим трудом мне удалось воссоздать его, хотя поначалу альдегиды новой композиции были очень неустойчивы…»

Для Шанель Эрнест Бо сделал еще несколько ароматов: Boisdes Iles, Cuir de Russie, Gardenia и Chanel No.22. Cuir de Russie в переводе означает «русская кожа». Название соответствует содержанию аромата. Духи немного сладковатые, восточные, очень изысканные и соблазняющие. Запах слегка напоминает седельную кожу. Известно замечание Коко, что так пахнут сапоги великого князя Дмитрия Павловича.

С бывшим губернатором Крыма — графом Сергеем Кутузовым Шанель познакомил Великий князь Дмитрий Павлович. В 1922 году он стал личным секретарем Шанель и до 1933 года возглавлял салоны Chanel, а в 1934 году был назначен директором Couture House — 31 rue Cambon.

Шанель была глубоко привязана к князю и доверяла даже в самых щекотливых вопросах. Так, однажды она поручила ему поиски шкатулки со своими ювелирными украшениями, которую Шанель забыла на борту во время круиза с герцогом Венсминстерским.

Великая княгиня Мария Павловна

Мадмуазель Шанель, влюбленная в великого князя Дмитрия, познакомилась с его сестрой — великой княгиней Марией Павловной. Княгиня, которая, если бы не революция, стала бы королевой Швеции, открыла в Париже собственную мастерскую вышивки KITMIR.

Обладавшая удивительным чутьем, Шанель сделала заказ великой княгине и, видя каким успехом пользуются эти вышивки, подписала контракт. Загруженная работой, великая княгиня трудилась практически без отдыха, принося коллекциям Дома Chanel огромный успех.

Шанель продлевает эксклюзивный контракт вплоть до 1928 года, даже после того, как отношения Коко и Дмитрия окончательно разлаживаются в 1922 году.