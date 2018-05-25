Пять мировых знаменитостей, которых бросили родители

Психологи утверждают, что детство накладывает отпечаток на всю жизнь человека. И родители ребенка в первую очередь несут за это ответственность. «МИР 24» вспомнил звезд, которые доказывают, что даже с трудным и одиноким детством можно стать богатым и знаменитым.

Что в одно мгновение может изменить жизнь сирот? Крушение детского дома. Директор учреждения принимает неожиданное для всех решение — поселить воспитанников в семьи кубанской станицы, где произошла трагедия. Но как сельчане воспримут тех, чьи жизни не нужны были даже родным? Смотрите 1 июня в 17:10 на телеканале «МИР» сериал «Степные дети».

МЭРИЛИН МОНРО

Фото: Imago/TASS / imago stock&people

У первой красавицы Голливуда, актрисы и модели, о которой мечтали все мужчины мира, было очень не простое детство. Мать Нормы, это настоящее имя Мерилин Монро , Глэдис Перл Монро работала монтажницей в Голливуде и была замужем за мигрантом из Кентукки Джаспером Бейкером. У пары родилось двое детей — сводные брат и сестра будущей кинозвезды.

Однако спустя недолгое время супруги развелись. Тогда Глэдис Перл пустилась на поиски нового мужчины. У нее было несколько сексуальных связей, поэтому когда на свет появилась Норма, выяснить, кто же ее отец, так и не удалось. Этот факт, а также финансовые трудности вынудили мать принять решение отдать дочь на воспитание бабушке. Последнюю, однако, хватило не надолго. И менее, чем через год она сказала, что больше не будет сидеть с ребенком.

В результате девочку отдали приемным родителям, у которых она жила до семи лет, а после оказалась в приюте. Мерилин Монро в одной их своих биографий утверждала, что ее приёмный отец был не традиционной ориентации и часто переодевался в женщину. В 11 лет за девочкой вернулась мать и забрала ее в свою новую семью. Однако счастье было не долгим. Отчим домогался до Нормы, а у матери случился нервный срыв. Ее забрали на лечение в психиатрическую клинику, в которой она провела почти остаток всей своей жизни.

После того, как это случилось, Норму усыновила родная тетя, однако, и там ее жизнь не стала счастливой — она терпела домогательства от одного из сыновей тетки. В результате, чтобы обрести самостоятельность, девушка в 16 лет вышла замуж, бросила школу и устроилась работать на авиационный завод. И лишь после окончания Второй мировой войны началась ее карьера актрисы и модели, а весь мир узнал о ней, как о Мэрилин Монро.

Фото: Zuma\TASS / Keystone Pictures USA Еще одна женщина-легенда тоже выросла без родителей. И именно этот фактор сыграл немаловажную роль в ее желании стать модельером. Настоящее имея Коко — Габриэль. Ее родители — Альберт Шанель и Жанна Деволь. Альберт был бродячим торговцем, не сидел на одном месте, но обеспечить семью не мог. Жениться на Жанне он тоже не очень хотел — считал, что не готов для брака. Однако Жанна горячо любила Альберта и настояла на законных отношениях.

В результате именно ей пришлось обеспечивать всю семью. Она была согласна на любую работу и много трудилась горничной и кухаркой. Из-за тяжелой работы начались проблемы со здоровьем, и когда дочери было шесть лет, Жанна умерла. Альберт не захотел заниматься воспитанием детей и пытался раздать их родственникам. В 12 лет Коко отдали в приют. Она ненавидела местную форму и решила, что когда вырастет, будет делать для женщин красивую одежду.

Благодаря помощи благотворительной организации в 18 лет ей удалось попасть в интернет для детей из богатых семей. Нехватка родительской любви в детстве помогла ей сформировать твердый, в какой-то мере холодный характер и волю к победе. Коко Шанель удалось не только мастерски шить одежду, но и добиваться от мужчин того, чего она хочет.

Фото: PA Photos/TASS / Dominic Lipinski

Но не только звезды Голливуда, которым не хватило родительской любви в детстве, прославились на весь мир. Среди них есть и миллиардеры. Мать Романа Абрамовича — Ирина работала учительницей музыки. Когда Роману исполнился год, она умерла от лейкоза. Отец — Аркадий долго винил себя в случившемся и через три года погиб. На него во время субботника упала железобетонная плита, слетевшая с подъемного крана.

В четыре года к себе на воспитание мальчика взял дядя — Лейб Абрамович, и из Сыктывкара его перевезли в Ухту. А через несколько лет Роман переехал жить к своему второму дяде в Москву — Абраму Абрамовичу. После окончания школы Роман снова вернулся в Ухту и поступил в Индустриальный университет на лесотехнический факультет.

Учиться будущему миллиардеру было не по душе. Поэтому заметив у себя организаторские и предпринимательские способности, он принял решение бросить институт. В конце 80-х годов XX века началась его большая предпринимательская деятельность.

Фото: wikipedia.org / Мэтью Йохе

Еще один всемирно известный бизнесмен, создатель «яблочной» техники, вырос без родных родителей. Его биологические родители — Абульфаттах Джон Джандали и Джоан Кэрол Шибле познакомились, когда вместе учились во Висконсинском университете.

Абульфаттах родом из Сирии, его отец был миллионером на родине — владел несколькими деревнями. Когда родители узнали, что подруга сына — Джоан — забеременела, они категорически запретили молодым узаканивать отношения. Отец Джобса с ними согласился, и было принято решение — отдать мальчика в приют, где ему найдут приемных родителей. Первая семья, которая хотела усыновить Джобса, отказалась в последний момент, так как супруги решили, что хотят девочку. Тогда очередь выпала на другую пару — Клару и Пола Джобса. Интересен тот факт, что биологическая мать сначала не хотела, чтобы ребенка усыновляли Джобсы, потому что у них нет высшего образования. Однако пара пообещала, что на образование Стива они деньги найдут.

Джобсы, и правда, смогли заплатить за университет своего сына, но учиться там Стив не стал. Во-первых, ему не нравилось, что родители все до копейки платят за образование, а во-вторых, он считал, что это просто бесполезно.

Кстати, только спустя год после того, как Стива усыновили, его биологические родители поженились, и у них родилась дочь. Стив никогда не искал встречи с семьей и отзывался о биологических родителях пренебрежительно, называя их «банком спермы и яйцеклетки». Любовь к технике Стиву привил его приемный отец — Пол.

Фото: Zuma\TASS / Armando Gallo

Голливудский красавчик и исполнитель роли « Джеймса Бонда » родился в Ирландии. Его родители — Томас Броснан и Мэри Мей Смит развелись, когда мальчику был всего один год. Отец не помогал сыну и даже не общался с ним. Впервые после расставания он встретился с Пирсом, когда тот был уже знаменит.

Мать тоже бросила сына, когда ему исполнилось четыре года. Мей Смит уехала в Лондон, где устроилась работать медсестрой. Воспитанием «Бонда» занимались бабушка и дедушка. После их смерти, его усыновила тетя, потом дядя, но в результате родственники решили, что не хотят заниматься ребенком и отдали его в приют «Школа братьев Христа», который прославился жесткими телесными наказаниями.

Когда Пирсу исполнилось десять лет, его мать успела повторно выйти замуж и забрала ребенка в новую семью.

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