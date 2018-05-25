Интернет-сообщество Нальчика поддерживает похитителей невест

Очередного похитителя молодой девушки в КБР сняли на видео и прославили в региональном сообществе в Instagram.

Молодой человек уговорил девушку встретиться возле дома. Как только она вышла, на неё со спины напал похититель, замотал руки и ноги и затолкал в машину. Всё происходящее снимали и комментировали двое очевидцев. Они подшучивали и над девушкой, и над её похитителем. «Минус один», — резюмировал видеооператор.

Пользователи также отозвались о происходящем с юмором и одобрением. Больше всего положительных отзывов досталось оператору, который комментировал во время записи. Интернет-сообщество КБР не считает похищение преступлением, называет его участников красавцами, а обычай — красивой традицией, которую нужно чтить.