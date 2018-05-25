«Ленинград»: Развод Шнурова не скажется на концертном графике

Пресс-секретарь группировки заявил НСН, что личная жизнь Шнурова не влияет на концертную деятельность.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о своём разводе с женой, Матильдой Шнуровой. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Пресс-секретарь и гитарист «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин в эфире НСН заявил, что, несмотря на это обстоятельство личной жизни артиста, график работы коллектива останется неизменным.

«Да не должен, по идее [меняться график]. Всё нормально, не переживайте. График группы никак не будет меняться, для этого нет никаких поводов», — заверил представитель группы.

Сергей Шнуров и Матильда поженились в 2010 году. В своём заявлении о предстоящем разводе музыкант попросил прессу не нарушать его личное пространство в связи с разводом.