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«Ленинград»: Развод Шнурова не скажется на концертном графике
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«Ленинград»: Развод Шнурова не скажется на концертном графике 

Национальная Служба Новостей 59 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Пресс-секретарь группировки заявил НСН, что личная жизнь Шнурова не влияет на концертную деятельность.
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о своём разводе с женой, Матильдой Шнуровой. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Пресс-секретарь и гитарист «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин в эфире НСН заявил, что, несмотря на это обстоятельство личной жизни артиста, график работы коллектива останется неизменным.
«Да не должен, по идее [меняться график]. Всё нормально, не переживайте. График группы никак не будет меняться, для этого нет никаких поводов», — заверил представитель группы.
Сергей Шнуров и Матильда поженились в 2010 году. В своём заявлении о предстоящем разводе музыкант попросил прессу не нарушать его личное пространство в связи с разводом.
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