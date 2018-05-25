«Это может быть „утка“ — Стас Барецкий о разводе Шнура и Матильды

В беседе с Пятым каналом шоумен и близкий знакомый Шнурова Стас Барецкий высказал предположение, что данная новость может быть всего лишь фейком.

Это может быть «утка» со стороны Шнура. Он любит приколоться иногда таким образом, — сказал Барецкий.

Кроме того, собеседник отметил, что Шнуров и Матильда — это «два медведя в одной берлоге», имея в виду сложные характеры обоих. Также Барецкий посоветовал не спешить с выводами и дождаться какой-то более официальной информации либо от самого Шнурова, либо от Матильды.

Тем не менее, поклонники творчества лидера группировки «Ленинград» продолжают высказывать в комментариях к посту слова поддержки и сочувствия.