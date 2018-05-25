«Хайповые ребята»: Пригожин прошелся по объявившему о разводе Шнуру

Российские звезды высказались по поводу развода лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова с женой Матильдой. Кто-то сочувствует распаду семьи, а кто-то уверен, что это провокация или шутка.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил журналистам: «Если бы мы с Валерией, не дай Бог, разводились, шок был бы ярче и больше». А после добавил, что развод — это, конечно, «всегда плохо».

Пригожин предположил, что Сергей, на пару со своей возлюбленной, могли просто предоставить общественности утку для привлечения внимания, пишет «360». «Они вообще хайповые ребята, может быть, решили приколоться», — отметил он.

Однако добавил, что если эта информация окажется правдой, то он жалает им разойтист по-человечески. «Мне нравится Матильда, мне нравится Сергей, они очень умные люди, цивилизованные. Я надеюсь, что их развод будет цивилизованным», — выразил свои симпатии Иосиф.

Бывшая солистка «Ленинграда» Юлия Коган не сразу поверила в расставание Сергея и Матильды. «Конечно, такое могло быть. Все разводятся. Что они, не люди, что ли?», — помолчав, ответила Юлия Коган и добавила, что «такими вещами обычно не шутят».

Друг Сергея Шнурова музыкант Станислав Барецкий уверен, что эта новость — фейк. «Шнур утку запустил очередную. Просто Сергей любит иногда подергать ниточки про свою персону, поэтому сделал такой вброс по поводу развода», — уточнил приятель певца.

"Они — два медведя в одной берлоге. Но если бы было что-то серьезно, я бы уже знал об этом, поэтому считаю, что это вброс со стороны Шнура, чисто постебаться над своими фанатами. Сейчас все это начнут обсуждать", — сообщил Борецкий телеканалу «360». Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук , узнав, что супруги расходятся, посоветовал всем не лезть в душу к Шнурову и оставить в покое его личную жизнь, сообщает НСН.

Напомним, что сегодня, 25 мая, Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сделал важное заявление в социальной сети Instagram. Певец сообщил, что оформил развод со своей супругой, танцовщицей и бизнес-леди Матильдой.