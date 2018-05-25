Жители Куркина признаются району в любви при помощи фотографии

В воскресенье, 27 мая, на пересечении улиц Соколово-Мещерская и Юровская, состоится празднование Дня района Куркино. Активные семьи примут участие в фотосессии.

— Необходимое условие участия в акции «Люблю#Куркино» одежда, обувь, аксессуары в стиле герба Куркино: белый, желтый, зеленый, — отметили организаторы.

Перед началом фотосессии нужно будет предъявить паспорт с пропиской в районе и заполнить анкету. Регистрация участников начнется в месте проведения праздника в 12.00.

Участники творческого проекта получат профессиональные снимки для семейных альбомов и станут лицом района. (ск)