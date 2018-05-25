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Мультитаскинг: как успевать выполнять сто дел одновременно?
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Мультитаскинг: как успевать выполнять сто дел одновременно? 

Harper’s Bazaar 26 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Когда нам говорят о том, что мультизадачность — это плохо, сразу вспоминается Илон Маск, который уверяет, что вечно делает по сто дел одновременно. Так где же на самом деле правда? За разъяснениями мы обратились к коучу Марине Долиновой.
Илон Маск — действительно отличный пример, очень вдохновляющий и при этом человечный. Он начинал с программирования, затем успешно разработал систему безопасных платежей PayPal, а сейчас одновременно очень мощно продвигает человечество сразу по двум направлениям — к беспилотным автомобилям и к космическим перелётам между планетами. Это на самом деле требует очень широкого кругозора, отваги и умения зарабатывать деньги. Если мы попытаемся понять, как устроена система работы Илона Маска, можно видеть следующее:
Очень прочный фундамент из знаний и «ментальных моделей». На мировом правительственном саммите в Дубае в 2017 году Илон дал интервью, где в качестве основы своих решений назвал физику. Физика лежит в основе инженерного мышления. Если мы пытаемся в чем-то подражать Илону Маску, то тоже должны выбрать прочный фундамент, состоящий не из предрассудков, а из того, что мы можем проверить практикой.
У Илона Маска есть прекрасные команды, работающие по каждому из направлений независимо друг от друга. И все ключевые назначения и собеседования он проводит лично. В итоге Илон Маск — не гений-одиночка, а лидер несколких очень профессиональных проектных групп, каждая из которых работает с упорством и энтузиазмом.
По сути, Илон вникает в детали только тогда, когда они его интересуют. Остальное делают остальные. Он же принимает ключевые решения. При таком подходе многозадачность — это не собственноручное доведение каждого из направлений до идеального состояния, а переключение от одного важного (ключевого) решения к другому.
Вместе с тем, в том же интервью в Дубае Илон сказал важную вещь: «Люди, которые действительно решают проблемы, помнят все детали. А те, кто только делает вид, что решает — те теряются, когда речь заходит о частностях». Но я не думаю, что Илон до мелочей контролирует всё в своих проектах. Он доверяет людям, которых нанял — и это освобождает его ум для решения по-настоящему важных вопросов и проблем.
Самое главное — у Илона Маска сейчас нет дел, которые он не выбрал бы сам. Да, он продвигает цивилизацию и технологию, как мало кто другой. Может быть, он вообще уникален. Но он делает то, что его по-настоящему зажигает, в чём он видит свою миссию, смысл своей жизни. Посмотрите на него в момент, когда он на пресс-конференции рассказывает об успешном запуске Falcon Heavy — и вы увидите счастливого человека. Он не просто работает ради заработка, он не делает карьеру, он вообще мало заботится о том, что не связано с его проектами. Когда Falcon Heavy успешно выводит по направлению к Марсу личный автомобиль Илона Маска с манекеном за рулём — это одновременно и стильно, и технически оправдано, и забавно, и очень человечно. Рассказывая об этом, Илон сам не верил своему счастью.
В общем, Илон Маск уникален не только и не столько потому, что он очень умён. Да, он умён — но умных много. Его уникальность в том, что он решился на самом деле сделать то, о чем мечтает. И тут же оказалось, что есть много людей, которые готовы поддержать его инициативы. Когда у человека есть единомышленники, его ответственность за решения разделена с кем-то. При таком подходе многозадачность даётся легче.
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