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Мастер-класс по карвингу прошел на Новоостаповской
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Мастер-класс по карвингу прошел на Новоостаповской 

Управа Южнопортового района 1 час назад
В молодежном творческом клубе «Святогор», который расположен на Новоостаповской улице, прошло очередное занятие в студии «Народный университет». Об этом рассказала директор «Святогора» Инна Белкова.
— Мы учились делать цветы из продуктов питания для украшения стола на мастер-классе карвинга дня начинающих. Лёгкое весеннее настроение, творческая жилка участников и пара полезных советов позволили создать настоящие шедевры! — сообщила Белкова.
Напомним, что «Святогор» расположен по адресу улица Новоостаповская, дом 4, корпус 1. (то)
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