Мастер-класс по карвингу прошел на Новоостаповской

В молодежном творческом клубе «Святогор», который расположен на Новоостаповской улице, прошло очередное занятие в студии «Народный университет». Об этом рассказала директор «Святогора» Инна Белкова.

— Мы учились делать цветы из продуктов питания для украшения стола на мастер-классе карвинга дня начинающих. Лёгкое весеннее настроение, творческая жилка участников и пара полезных советов позволили создать настоящие шедевры! — сообщила Белкова.

Напомним, что «Святогор» расположен по адресу улица Новоостаповская, дом 4, корпус 1. (то)