«Вместо омоложения стала клушей»: истории женщин, не желающих стареть

Сегодня в дополнение к достижениям эстетической медицины в моду вошли тренинги по «психологическому омоложению», проповедующие «внутреннее отрицание собственного возраста». Особо впечатлительных натур подобные семинары приводят как минимум к нелепому поведению, а как максимум — к психозу на почве омоложения и к навязчивой фобии старения.

«КВ» изучил истории тех, кто следовал советам гуру буквально и с головой угодил в заманчивую ловушку «вечной молодости», которая на поверку оказывается ложной.

Снова я гимназистка румяная…

Еще недавно по количеству спровоцированных расстройств нервной системы и общего состояния организма лидировали всяческие диеты и тренинги из серии «похудение начинается в голове».

Cегодня по степени опасности для женской психики похудение обставил другой модный женский идефикс — омоложение. Сама по себе идея вечной молодости бессмертна.

«Разбуди в себе внутреннюю девочку» — самый популярный экзерсис в рамках женского «психоомоложения». Метод подразумевает, что дама должна отчетливо вспомнить себя в том возрасте, к которому психологически желает вернуться, — как она себя ощущала, о чем думала и мечтала, как себя вела и пр. И не просто вспомнить, но начать вести себя сообразно своему самоощущению в те годы — и тогда подсознание якобы даст команду всему организму физиологически соответствовать психологическому возрасту. Гуру предупреждают, что вести себя так надо не только дома перед сном, но везде — на работе, с мужем, с детьми, с окружающими, иначе ничего не выйдет. На деле это означает, что дама 40+ круглосуточно воображает себя 20-летней (а некоторые желают оказаться и вовсе несовершеннолетними), не давая пощады ни близким, ни коллегам, ни друзьям. Перед самой собой свой реальный возраст тоже следует отрицать — не только внешне (слова, одежда, поведение), но и внутренне. Надо искренне поверить, что тебе 20.

Вот что из этого вышло у москвички Натальи. Женщина заведует бухгалтерией серьезного предприятия и, по словам сотрудников, до новогодних праздников была совершенно адекватной дамой, прекрасно выглядящей для своих 48 лет. Но после каникул главбух показалась сослуживцам странноватой. Вместо привычного делового костюма она явилась в офис в легкомысленных рюшах и огромных наушниках. На все рабочие вопросы удивленно хлопала глазами, будто видела финансовую отчетность впервые в жизни. Затем заперлась в кабинете и долго хихикала с кем-то по телефону. Сначала сослуживцы решили, что начальница влюбилась. Потом заподозрили, что у Натальи поехала крыша. В течение пары месяцев главбух с успехом подтверждала эту гипотезу: кокетливо рассказывала, как с ней заигрывают мужчины на улицах и в транспорте, и на полном серьезе советовалась с подчиненными, принять ли ей приглашение случайного знакомого поехать с ним на выходные в Питер. «Если он понравился тебе, поезжай, ты же свободная женщина», — не понимали, в чем проблема, ровесницы Натальи. «Как в чем? — удивлялась в ответ Наталья. — А вдруг он хочет от меня только секса?! Мужчине надо дать понять, что перед ним честная девушка!» Заодно Наталья принялась изводить окружающих своими капризами. Раньше она была строгим, но справедливым руководителем, а тут будто превратилась в великовозрастную избалованную девочку, постоянно ныла, что все вокруг скучные и завалили ее работой. Кокетничала главбух, по словам сотрудников, со всеми без разбору — от мужчины-босса до старушки-уборщицы. А в начале марта Наталья заболела. Не появилась ни через неделю, ни через две. Банальное ОРВИ обернулось для нее глубочайшей депрессией.

О причинах странного поведения Натальи нам рассказала психолог Лада Мещанинова, к которой та обратилась за помощью.

— Это уже не первая пациентка, попадающая ко мне после курса так называемого «энергетического омоложения», где гуру рекомендуют внушить себе желаемый возраст и помогают в этом всякими методами вроде гипноза. Наталья прошла через подобное гипнотическое внушение, и гуру заверил ее, что отныне ее подсознание думает, что ей 20 лет. А дело самой Наташи — вести себя с позиции того возраста. И тогда мозг даст команду всем внутренним системам организма омолаживаться сообразно возрасту, заявленному подсознанием. Мол, эта методика зародилась в Гималаях, а теперь запатентована и применяется по всему миру… Со временем Наталья осознала, что юнее выглядеть не стала, только выставила себя на посмешище перед окружающими. Но еще опаснее такие методики внушения, которые и впрямь могут стереть из вашей памяти опыт предыдущих 20 лет — и тогда вы в самом прямом смысле станете беспомощной. Поэтому, прежде чем пуститься в подобную авантюру, все же на секундочку представьте, что вы отрицаете не только дату в своем паспорте, но и опыт, нажитый в те десятилетия, которые отделяют ваш реальный возраст от воображаемого.

Кормящие не стареют

Другая модная нынче теория «энергетического омоложения» — то, что разница в возрасте между партнерами делится пополам. Например, если ей 40, а ему 20, то при совместной жизни обоим станет по 30. Именно по этой причине в бывший ранее мужским марафон «каждый новый партнер моложе предыдущего» сегодня включились и женщины.

Есть теория, что дам омолаживают не только пылкие юноши сами по себе, но и рожденные от них младенцы. Их надо рожать — в любом возрасте, любым способом. Мол, по законам энергетики кормящая мать не может быть старой, даже если кормит из бутылочки. Современные знахари объясняют это тем, что женский организм, получив от мозга сигнал, что его хозяйка готовится стать матерью, встряхивается, мобилизуется и обновляется, независимо от того, сколько лет ему по паспорту.

Когда Инна во второй раз стала мамой, ее дочери от первого брака исполнилось 25. Благодаря хорошей физической форме и средствам на отличное медобслуживание ей удалось в 43 года благополучно родить здорового мальчика. Молодая мать чувствовала себя прекрасно, но вот дальнейшее оказалось для нее сюрпризом. До появления на свет малыша Инна в будни работала, а вечера проводила в кафе с подругами, с ними и пошла на «молодильные» курсы. Пропагандируя омоложение деторождением, их гуру приводил в пример Мадонну и других звезд. Инна загорелась, идея показалась ей легко выполнимой. К тому же хотелось понянчить малыша самой — четверть века назад, когда на свет появилась старшая дочь, Инна была 18-летней студенткой, и заботу о первенце взяли на себя ее мама и бабушка. Сейчас женщина искренне считала, что наверстает упущенное и будет отличной матерью. Получив же на руки своего позднего младенца, молодая мать растерялась. Рутинные ежедневные и еженощные заботы о малыше вгоняли в депрессию.

— Я вдруг осознала, какую безысходку сама себе устроила! — признается Инна. — Вместо обещанного омоложения стала клушей, над какими всегда смеялась. Это в 20 лет прикольно колясочку в парке катать с такими же подружками-мамашками, потому что сил немерено и все успеваешь. А сейчас я могла бы еще долго спокойно зарабатывать хорошие деньги и вести активную жизнь, но вместо этого брожу с коляской по окрестностям, и молодые мамашки спрашивают, внук у меня или внучка. Я прямо физически чувствую, как весь этот нудный быт тянет меня вниз, на дно. А повернуть все это вспять уже невозможно…

— Современные работающие женщины за 40, ставшие матерями в ранней юности, в окружении заботливой родни, или те, кто откладывал материнство в долгий ящик, часто плохо понимают степень ответственности и ждущей их нагрузки, — считает психолог Лада Мещанинова. — Многим женщинам, особенно тем, которые себя хорошо обеспечивают, младенец кажется игрушкой, которого нужно только произвести на свет, накупить красивого приданого, нанять няню и сюсюкать по выходным. А когда сталкиваются с реальностью, у них начинается депрессия. Что касается физического омоложения, в период беременности и кормления женский организм действительно мобилизует все ресурсы, перестраивается на определенный гормональный лад и «самоналаживает» некоторые свои системы. Но и понятие «детородный возраст» в медицине существует не зря. И пусть физиологически его рубеж сумели существенно отодвинуть, социально и психологически далеко не все женщины после 40 готовы взять на себя ответственность за малыша.

Горячие мамочки

Подпитка энергетикой юности — основной столп, на котором зиждется «энергетическое омоложение». Гуру рекомендуют избегать активного общения со сверстниками, проводя больше времени в кругу молодых, включая собственных детей. Вроде бы это неплохо, но увязываться в ночной клуб за собственной дочкой очень нелепо.

49-летняя Марина наслушалась советов «поменьше торчать со старичьем» и почаще подзаряжаться свежей энергией юности. В итоге на семейных сборищах и в кругу сверстников Марина вела себя как капризная девчонка, которой скучно «со старперами», а если в дом заходили друзья дочери, изо всех сил старалась казаться «своей в доску». Ее 19-летняя дочь стала даже стыдиться матери и не приглашать друзей домой.

К счастью, Марина быстро почувствовала, что лагерь «молодых» в свои ее не принимает, как она ни старайся. Она сделала несколько омолаживающих процедур у косметолога и успокоилась, плюнув на советы гуру.

— Самое надежное, хоть и неприятное, средство в таких случаях — понять, как нелепо ты смотришься со стороны, — уверена психолог. — А для этого в окружении женщины должен найтись кто-то, кто не побоится прямо сказать, что ее странное поведение бросается в глаза, вызывая у окружающих недоумение и смех.

По мнению специалистов, распространенное в России явление «эйджизм» — негативно-пренебрежительное отношение к пожилым людям — тоже не что иное, как страх перед собственным старением, который в свою очередь — по сути, боязнь оказаться на обочине жизни. Соответственно, он в большей степени присущ тем, у кого поджимают сроки — в профессии, где молодежь дышит в затылок, или в неустроенной личной жизни, где промедление равно одинокой старости. Счастливая в личной жизни и успешная в профессии женщина едва ли будет зацикливаться на том, чтобы любыми путями выглядеть моложе.

Психологи выделяют основной признак, указывающий на то, что нормальное желание выглядеть моложе вышло за рамки естественного и превратилось в «самоценную» идею:

— Бесконечные разговоры об омоложении и есть главный признак старения. Именно тех, кто чувствует увядание, больше всего волнует, кто на сколько лет выглядит и кто что для этого делает. Таким образом они сверяют собственные ощущения и внешность с другими, пытаясь понять, одни ли они чувствуют «страх обочины». Внешне такие женщины, как правило, безупречны, так как подвергают себя постоянным омолаживающим процедурам. Но внутренне они ощущают неумолимое увядание — гораздо более сильное, чем те, кто о старении не думает.

Французы говорят: старость — это не физическое увядание, а отношение к собственному возрасту. А залог молодости души — любить себя в каждом из предложенных жизнью этапов, ведь каждый возраст по-своему прекрасен. Существует немало людей, внутренне ощущающих себя существенно моложе своих лет. Но это естественное для них состояние, а не созданное искусственно.

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ:

У вас портится настроение, если:

кто-то сразу угадывает ваш истинный возраст;

к вам обращаются на «вы» те, кого вы считаете ненамного моложе себя;

ваш ребенок говорит: «так было в ваше время, а сейчас все по-другому…»;

вашу младшую коллегу принимают за вашу дочь;

в общественном месте вас называют не «девушкой», а «женщиной».

Если вы ответили утвердительно более чем на два вопроса, насторожитесь — не начинаете ли вы стареть?! Ведь молодежь на подобные пустяки не обращает никакого внимания.

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