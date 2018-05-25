Эксперт в области дезинфекции Данила Михайлов: В Челябинске сильно выросла численность огромных мадагаскарских тараканов, которые по 5-7 см в длину.

Приготовьтесь, сегодняшняя тема беседы с нашим гостем, не то чтобы неприятная — скорее непривычная. Согласитесь, не каждый день вы беседуете, например, о клопах и это очень хорошо, ведь когда начинаются такие разговоры, значит в доме поселились незваные гости. И вот здесь на помощь приходит наш собеседник. Знакомьтесь — мастер трех «Д» (дезинсекции, дезинфекции, дератизации) — директор многопрофильного биотехнического предприятия «ДДД-Адонис» Данила Михайлов. Он рассказал почему в последние годы на Южном Урале так много энцефалитных клещей, откуда берутся клопы, может ли в обычной квартире завестись крысы и что вообще со всем этим «добром» делать?

Насколько я помню, в 1970-е годы в Челябинске на одного человека приходилось по одной крысе, то есть в городе был примерно миллион крыс, причем они были очень опасны. Можно ли сказать, что сейчас, в XXI веке мы избавились от этой заразы?

— Крыс сейчас меньше, гораздо меньше. Связано это в первую очередь с химической промышленностью, созданы специальные яды для крыс, называются антикоагулянты первого и второго поколения. Смысл в том, что раньше крыс травили ядами острого действия: крыса съедала приманку и тут же погибала. А ее сородичи видя это, уже никогда не притрагивались к этим приманкам, потому что они имеют специфический запах. Сейчас препараты действуют немного по-другому. Крыса погибает через 3-7 дней после того, как съела приманку. Благодаря этому эффективность дератизационных мероприятий, направленных на уничтожение грызунов, стала гораздо выше. Но проблемы все равно есть. Крысы, кстати, тяготеют к местам захламленным, это свалки, неухоженные продуктовые магазины и подвалы.

Какие опасности они несут?

— Крысы переносят десятки тяжелых заболеваний. Они действительны очень заразны. Кроме того, они роются в мусорках, а потом, когда попадают в жилье, соприкасаются с продуктами, переносят кишечные инфекции. То есть, крысы не столько портят продукты: покусанные ими продукты уже нельзя есть. Сейчас контроль Роспотребназдора ограничен, поэтому бывает, что такая подпорченная продукция идет в ход.

Слышал, что в Челябинске крысы какие-то особенно лютые, занесенные китайцами в XIX веке. Это правда или миф?

— Разговоры о лютости и неубиваемости наших крыс — мифы. Если профессионально подходить к уничтожению грызунов, то никаких трудностей и особенностей нет. Разумеется, необходим комплексный подход. Вот, например, если их «недотравить», у крыс вырабатывается привыкание, иммунитет: они смогут в дальнейшем поедать отравленную приманку и не погибать. Это уже может стать проблемой.

А в вашей практике случалось что-то удивительное, из ряда вон выходящее?

— Больше всего удивило, когда обратилась пожилая женщина: на третьем этаже балкона завелась крыса. А у них возле дома растет виноград. Так вот, крысы взбирались из подвала по дереву в квартиры. Женщина попросила ее устранить, мы-то думали, что это будет очень простая, смешная работа. Но когда специалист зашел, это было ужасно! Крыса поняла, что ее пришли убивать, и прыгнула на два метра вперед и начала сражаться за свою жизнь: прыгала, кусала, ее об стену несколько раз швырнули, она очень стойкая. Минут пять с ней бились. Даже собаки бойцовские себя так не проявляют. Это очень отчаянное животное. Это не мышка. Если хотите выгнать крысу, то надо подготовиться, надеть перчатки, потому что может кинуться, укусить.

Что делать, если укусит?

— Срочно обращаться в больницу, там уже сделают анализы, определят, что делать.

Отойдем немного от крыс. Клещи. Сейчас сезон вроде заканчивается. Или не заканчивается? Есть опять же какие-то мифы? Ведь многие люди из-за обилия клещей вообще перестали ходить в лес. Так ли это страшно на самом деле?

— Нет, сезон не заканчивается. Проблема очень серьезная, критичная, я бы сказал и не только в нашей области. У нас процент переносчиков энцефалита увеличивается с каждым годом, боррелиоза тоже. Так что, нельзя полагаться на авось — если выходите в лес, обязательно нужно быть экипированным: штаны, рукава, воротники должны плотно прилегать к телу, верхняя часть одежды должна быть заправлена в штаны. Сейчас продается множество специальных энцефалитных костюмов, в абсолютно разных ценовых категориях: от 800 до нескольких десятков тысяч рублей. Плюс нужно пользоваться средствами: репелленты — отпугивают, аккарициды — убивают, поэтому их нельзя наносить на кожу, только на одежду. Если идете в лес, следует постоянно проводить осмотр, хотя бы раз в 20 минут. Также всегда рекомендуем ставить прививки. Они, безусловно, эффективны, что подтверждено многолетним опытом.

А почему их сейчас так много? Раньше, вроде бы, такого не было.

— Сама численность их растет. У клещей очень высокая плодовитость. До 17 000 за раз приносит одна самка. А по поводу энцефалитных клещей существует несколько версий. Родина энцефалита у нас — Дальний Восток и Восточная Сибирь. Самая научная версия, на мой взгляд, это то, что в 1980-е годы в Восточной Сибири бушевали пожары, а на пожарище обычно вырастают березки и осины. Это отличная кормовая база для копытных, в частности для косуль — основных переносчиков клещей. Косули начали плодиться и двигались в нашу сторону — на Запад. Наши уральские косули тоже хорошо плодились и в какой-то момент они встретились где-то посередине, разумеется перекрестились, их потомство стало более сильным, выносливым, плодовитым. Так же и клещи скрестились, а их потомство стало более жизнеспособным. Лет 30-40 назад зимой клещи вымерзали, их численность резко сокращалась. Сейчас такого нет. Снега, морозы — им хоть бы хны.

А где они обитают?

— Клещи живут в почве, могут зарываться на 1-1,5 метра. Всегда считалось, что они сантиметров на 5-7 закапываются, но на самом деле они могут уйти и на 1,5 метра и там несколько лет пребывать в анабиозе.

Можно ли как-то охарактеризовать их поведение? Условно говоря, может, они умнее, хитрее других паразитов?

— Да нет, просто природа устроена совершенно, и клещи обладают набором навыков, чтобы прокормиться и выжить. Они переползают до 300 метров в день, причем на слух — у них есть орган слуха. Если в 300 метрах от вас в лесу сидит клещ — ему там сидеть будет неинтересно, ему нужно найти пропитание, поэтому они часто оказываются именно возле тропинок, где ходят люди и животные, и с травки зацепляются за одежду. Кстати, версия, будто клещи обитают на деревьях — довольно распространенное заблуждение. Как правило. выше двух метров он не поднимается, но чаще — всего 10-20 сантиметров.

А насколько эффективна борьба с ними?

— Абсолютно эффективна. Почти 100%. Современные средства, профессиональное оборудование способны уничтожить их на участке в короткие сроки. Практически сразу погибают те, что на поверхности, и еще в течение месяца вещество убивает клещей, которые появляются. Важно понимать также, что основные переносчики клещей в средней полосе России — это полевки, птицы, ежики, и у людей — кошки, собачки, о которых тоже надо позаботиться, ведь собаки и кошки погибают почти всегда после укуса.

Бытует еще конспирологическая версия, что энцефалитных клещей к нам занесли враги…

— Ну это глупо. Куда эффективнее было бы опробовать бактериологическое оружие, используя комаров, это была бы огромная проблема. У меня есть своя убежденность, не подтвержденная научно, что как мы к природе относимся, то и получаем в ответ. Это защитная реакция природы. Знаю людей, которые очень любят природу, леса, фанатично в общем-то, они проходят километры и не снимают с себя ни одного клеща.

Что-то, может. вас удивило, когда начали работать с клещами?

— Они очень быстро ползают, когда им надо. Недавно общались с заказчиком на базе отдыха, кругом газоны подстриженные, а мы стояли на заасфальтированной дорожке, на стоянке. Вижу по асфальту ползет клещ. именно к нам, к добыче, там было метров пять, а он бежал очень быстро, как таракан.

Кстати, почему клеща обязательно нужно сжечь? Почему нельзя раздавить?

— Если клещ переносчик болезни, а на коже есть повреждения, элементарно, царапина, ранка — это один из путей инфицирования. Голыми руками его вообще лучше не трогать.

Перейдем теперь к «домашним питомцам» — клопам. Ведь бывает, что и соседи все приличные, а клопы заводят. Откуда? И как этого избежать?

— Клопы могут они завестись хоть у кого. Путей очень много. Клоп по натуре своей путешественник: он может преодолевать значительные расстояния в многоэтажных домах. Даже если ближайшие соседи — люди благополучные, чистоплотные — это не гарантия того, что у вас не заведутся клопы. Можно принести с работы, из командировки, с мебелью, даже с новой. Был случай, на производстве мягкой мебели в полуподвальном помещении мы проводили обработку, там работники жили, ночевали. Когда мы пришли, их попросили освободить помещение, и я сам видел, как по человеку ползли клопы. Причем, он зашел на склад и прилег на новенький диван, готовый к отправке. И кто-то получит себе такой подарочек. Даже с дорогой иностранной мебелью могут завезти клопов.

А как укус отличить?

— Укус похож на банальный комариный. Все зависит от человека. У кого-то сильная реакция на укусы клопов, на их теле появляются огромные шишки.. Люди начинают паниковать, бегут к аллергологам, тратят свои деньги и здоровье. Достаточно осмотреть мебель, оборотные места диванов, на изгибах можно обнаружить клопов, или черные точки — их экскременты.

Почему они ночью кусают?

— Это их образ жизни: клопы — ночные паразиты, но если численность велика, кусают и днем. Но как правило предпочитают кусать спящего человека, чтобы он не брыкался. Интересные товарищи, в общем. Могут прятаться хорошо. Их классические места — постели, под розетками, под картинами, но могут и в бытовой технике прятаться, да где угодно.

А почему считалось, что их трудно выводить?

— Самостоятельно это сделать действительно турдно. Для этого нужно знать их биологию, места, где они могут прятаться, определить, насколько их много. Ну и клопы обычно появляются и у ближайших соседей, поэтому если вывести только у себя, они придут снова.

Какими путями чаще всего приходят?

— Через смежные розетки, вентиляционные шахты, поэтому всегда советуем на вентиляционных отверстиях ставить мелкие москитные сетки, проводить герметизацию, чтобы не было щелей, дырок.

Можно ли сказать. что это проблема в основном старых хрущевок?

— Нет, вот по клопам нельзя, им без разницы, они могут быть где угодно, как повезет. Другое дело, что благополучные люди начинают сразу бороться, а асоциальные могут и расплодить клопов до нереальных количествах. Однажды заходил в двухкомнатную квартиру, где жил 90-летний дедушка, — количество клопов там было просто запредельное: на квадрате 10 на 10 см сидело клопов 7. Только в диване ведро можно набралось. Включаешь свет — стена начинает шевелиться. Все соседи выли. Но мы помогли ему справиться. Это тоже решаемо.

Может, есть какие-то новые паразиты, которые начинают захватывать территории?

— Да нет, новых не появилось. Вот многие считают, что тараканов сейчас нет, но это не так. Их будь здоров. И в жилых домах, и на производствах, в магазинах.

Это обычные тараканы или специфичные какие-то?

— Разные есть. Обычные рыжие, черные есть, но они тоже всегда в общем-то были. В Челябинске сильно выросла численность огромных мадагаскарских тараканов, которые по 5-7 см в длину. Откуда они взялись? Скорее всего сбегали от любителей рептилий. Змей, варанов, ими иногда кормят, а тараканы эти хорошо приживаются в подвалах, на первых этажах. Страху нагоняют, конечно, особенно на женщин. Его даже тапком давить неприятно: хрустит, а еще шипит, когда подходишь. Питаются они любым субстратом, даже еда особая не нужна, плесень, например, едят. Но они легко уничтожаются.

И напоследок, что посоветуете, чтобы паразиты не стали проблемой?

— Да правило просто — жить в чистоте, быть внимательным. Если увидели непрошенных гостей — сразу нужно разбираться.

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