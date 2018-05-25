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Оставить от себя половину: истории тех, кто похудел вдвое
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Оставить от себя половину: истории тех, кто похудел вдвое 

Вести.Ru 1 час назад
Очередная программа «Прямой эфир» посвящена тем, кто переживает из-за своего лишнего веса. Всем ли надо худеть и как это делать правильно, если вы решили сбросить лишние килограммы?
В студию Андрея Малахова пришли женщины, которые весили от 100 килограммов и более и смогли уменьшиться почти вдвое, а также известные артисты, которых невозможно «заподозрить» в том, что они тоже сталкивались с этой проблемой.
Так, например, самый известный артист балета Николай Цискаридзе признался, что пока танцевал, всегда был в форме, а потом сильно поправился. Николай говорит, что опомнился лишь когда увидел себя по телевизору (ведь экран «прибавляет» еще около 7 килограммов).
Тогда он понял, что единственный выход — последовать совету Майи Плисецкой и перестать «жрать». «Для меня это сложно, потому что я поесть люблю», — признается Цискаридзе.
О том, что именно эта причина приводит к набору лишнего веса — не секрет. Евгения Воробьева, которая весила 125, а сейчас — на 60 килограммов меньше, раскрыла свой секрет.
Женщина, которая испугалась, что в таком виде перестанет нравиться мужу, «пересела» на рукколу, креветки в разном сочетании и секретный молочный коктейль. Правда, похудев, она сама ушла от мужа.
О том, как и зачем худел муж Юлии Ковальчук, какая мотивация была для этого у Армана Давлетьярова и Иосифа Пригожина, насколько помогает в этом процессе спортклуб и какие опасности поджидают желающих сбросить лишний вес? Об этом — в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».
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