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В библиотеке прошла познавательная беседа со школьниками
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В библиотеке прошла познавательная беседа со школьниками 

Управа района Нагатинский затон 1 час назад
Фото: Нагатинский затон
Беседа «Книги на все лето» прошла в библиотеке № 162 в среду, 23 мая.
Участие во встрече приняли ученики 2 и 3 классов школы № 1770. Библиотекарь Наталья Букина провела с ними небольшую беседу о книгах.
Начали со сказки «Вовка в 3/9 царстве», ведь там путь главного героя тоже начинался с библиотеки. Правда, если в произведении парнишке дали книгу «Сделай сам», то нагатинским детям самим предложили почитать книги на лето. В оглашенном списке литературы были и современные и классические авторы. Помимо этого, школьникам рассказали о писателях, с которыми им еще предстоит познакомиться в следующих классах.
Поговорили и об уже прочитанных книжках. На вопрос, какая понравилась больше всего, ответили «Воробьиное озеро» Юрия Коваля.
— Скорее всего это из-за необычного мира, описанного автором: острова-корабли и невиданные рыбы, которые ни во что не влезают, — рассказывает ведущий-библиотекарь Наталья Букина.
Специально для малышей в гостиной библиотеки организовали 2 книжные выставки с рекомендуемой литературой и повесили портреты писателей.
— Дети проявляли действительно живой интерес к литературным произведениям. Однако, нам показалось, что им не хватает книг. В конце встречи дети сказали, что теперь обязательно будут читать и придут в библиотеку снова и уже для того, чтобы записаться, — добавила Наталья.
Как отмечает библиотекарь, встречу провели для того, чтобы дети провели лето с пользой и приучались читать.
— Знаете, бывают вредные и полезные привычки. Чтение — полезная. Но, как и к любой привычке к ней надо привыкать. Читать надо каждый день, хотя бы несколько страниц на ночь, — говорит Наталья.
Закончили литературную встречу тем же, чем и начали — «Вовкой в 3/9 царстве». Посмотрели любимые отрывки из одноименного мультфильма.
Фото: сайт библиотеки № 162
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