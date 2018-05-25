В библиотеке прошла познавательная беседа со школьниками

Беседа «Книги на все лето» прошла в библиотеке № 162 в среду, 23 мая.

Участие во встрече приняли ученики 2 и 3 классов школы № 1770. Библиотекарь Наталья Букина провела с ними небольшую беседу о книгах.

Начали со сказки «Вовка в 3/9 царстве», ведь там путь главного героя тоже начинался с библиотеки. Правда, если в произведении парнишке дали книгу «Сделай сам», то нагатинским детям самим предложили почитать книги на лето. В оглашенном списке литературы были и современные и классические авторы. Помимо этого, школьникам рассказали о писателях, с которыми им еще предстоит познакомиться в следующих классах.

Поговорили и об уже прочитанных книжках. На вопрос, какая понравилась больше всего, ответили «Воробьиное озеро» Юрия Коваля

— Скорее всего это из-за необычного мира, описанного автором: острова-корабли и невиданные рыбы, которые ни во что не влезают, — рассказывает ведущий-библиотекарь Наталья Букина.

Специально для малышей в гостиной библиотеки организовали 2 книжные выставки с рекомендуемой литературой и повесили портреты писателей.

— Дети проявляли действительно живой интерес к литературным произведениям. Однако, нам показалось, что им не хватает книг. В конце встречи дети сказали, что теперь обязательно будут читать и придут в библиотеку снова и уже для того, чтобы записаться, — добавила Наталья.

Как отмечает библиотекарь, встречу провели для того, чтобы дети провели лето с пользой и приучались читать.

— Знаете, бывают вредные и полезные привычки. Чтение — полезная. Но, как и к любой привычке к ней надо привыкать. Читать надо каждый день, хотя бы несколько страниц на ночь, — говорит Наталья.

Закончили литературную встречу тем же, чем и начали — «Вовкой в 3/9 царстве». Посмотрели любимые отрывки из одноименного мультфильма.

Фото: сайт библиотеки № 162