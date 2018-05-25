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Поговорить о мотивах страха в русской литературе приглашают в «Дом Гоголя»
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Поговорить о мотивах страха в русской литературе приглашают в «Дом Гоголя» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В «Доме Гоголя» 8 июня состоится лекция «Страшный рассказ в традиции русской литературы».
— Это первая встреча в рамках проекта «Литературная гостиная под открытом небом». Кандидат филологических наук Александр Шамарин расскажет о том, что общего в «литературе ужаса» в произведениях американских, европейских и отечественных авторов, — пояснила редактор научно-методического отдела учреждения Александра Понкратова.
Она добавила, что особое внимание уделят повестям Николая Гоголя «Вий», «Страшная месть» и «Портрет», которые являются одними из самых мистических и загадочных сочинений автора.
Вход свободный. Гостей ждут в 18:30 по адресу: Никитский бульвар, дом 7А.
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