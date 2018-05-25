Поговорить о мотивах страха в русской литературе приглашают в «Дом Гоголя»

В «Доме Гоголя» 8 июня состоится лекция «Страшный рассказ в традиции русской литературы».

— Это первая встреча в рамках проекта «Литературная гостиная под открытом небом». Кандидат филологических наук Александр Шамарин расскажет о том, что общего в «литературе ужаса» в произведениях американских, европейских и отечественных авторов, — пояснила редактор научно-методического отдела учреждения Александра Понкратова.

Она добавила, что особое внимание уделят повестям Николая Гоголя «Вий», «Страшная месть» и «Портрет», которые являются одними из самых мистических и загадочных сочинений автора.

Вход свободный. Гостей ждут в 18:30 по адресу: Никитский бульвар, дом 7А.