3 источника аллергии, которых обычно не замечают

Мучительные приступы аллергии может провоцировать не только активно цветущая в мае растительность. Не обязательно быть аллергиком, чтобы страдать из-за проявления аллергии — она может вызывать симптомы простуды даже у совершенно здоровых людей. Об этом в интервью журналу The Challenger рассказал аллерголог-иммунолог Научно-консультативного центра аллергологии и иммунологии Сергей Масальский. Врач отметил, что аллергенами могут быть не только цветущие растения и назвал типичных провокаторов аллергических реакций, на которые, как правило, никто не обращает внимания. Пылевые клещи. Микроскопические членистоногие любят селиться в постельном белье и мягкой мебели, питаясь отмершими клетками кожи человека, которых там хоть отбавляй. Насморк, чихание, кашель, атопический дерматит, сыпь на коже, — все это реакции нашего тела на выделяемые клещами вещества. Понять, страдаете вы из-за клещей или какого-то другого аллергена можно, обратившись к врачу и сдав необходимые анализы. Догадаться, что ваши сопли и кашель — это аллергия, а не простуда, можно, если эти симптомы будут держаться долгое время. Плесень. Увы, плесень может быть повсюду, и особенно в тех местах, которые скрыты от глаз — под натяжными потолками, на комнатных растениях, под раковиной. По словам врача, от аллергии на плесень часто страдают люди, которые живут в квартирах с угловым расположением в домах (в таких квартирах она концентрируется на стенах), и решить проблему в этом случае помогает только капитальный ремонт. Пыльца в отсутствие цветущих растений. Пыльца цветов легко переносится в природе на большие расстояния. Вы можете жить в регионе, где в мае еще холодно, — но при этом страдать от аллергии на компоненты цветения, которые принес сюда ветер из южных мест. Кстати, вопреки распространенному мнению, тополиный пух аллергеном не является. Но он переносит на себе пыльцу цветущих растений и именно этим опасен в плане аллергических реакций. Тем, кто страдает от аллергии на пыльцу, нужно после возвращения с улицы сразу же отправлять в стирку всю свою одежду. Ранее МедикФорум писал о том, какие инфекции можно подхватить при посещении парикмахерской.