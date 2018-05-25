На ПМЭФ-2018 представили концепцию создания сырного кластера в Ленобласти

На ПМЭФ-2018 представили концепцию создании в Ленинградской области так называемого сырного кластера, что предполагает «добавить» к шести уже действующим в регионе сыроварным заводам пять новых во Всеволожском, Гатчинском, Приозерском, Волосовском и Лужском районах.

Как уже писал ivbg.ru, объем инвестиций в проект строительства пяти заводов по производству сыров составят более 3,5 млрд руб. Предприятия будут перерабатывать ежегодно 108 тыс. тонн молока, что составляет 18,5% от общего объема молока производимого в 47 регионе.

На проектную мощность (10,8 тыс. тонн продукции в год) заводы планируют выйти к 2021 году, это означает, что Ленинградская область сможет полностью обеспечить своих жителей сыром.

А с учетом завершения инвестиционных проектов по расширению производств, которые сейчас реализуют ЗАО «Микельанджело», племенной завод «Приневское», ООО «Лосево», ЗАО «ПХ Красноозерный „Приозерский молочный завод“», ООО «Первый БАЗИС» Ленобласть сможет отправлять сыр в другие регионы России или же на экспорт.

Сейчас предприятия 47 региона выпускают более 20 видов сыров. Это не только крупные молочные заводы и цеха, но и сотни фермерских хозяйств, которые получают всяческую поддержку от правительства, например в 2018 году две семейные фермы получили гранты на развитие молочного производства и выработку сыра.