Плотоядные рыбки — это модно, но очень ответственно

Если у вас есть опыт содержания обычных аквариумных рыбок и вам захотелось более острых ощущений — попробуйте обзавестись рыбками-хищниками. Они крупнее, ярче и интереснее по характеру, чем обычные миролюбивые гуппи или меченосцы. Впрочем, и содержать таких рыб непросто: для этого нужен опыт или, по крайней мере, большое желание и терпение.

Во-первых, хищные аквариумные рыбки могут жить только в достаточно большом аквариуме (объемом не менее 150 л, а в некоторых случаях — намного больше). Во-вторых, они более чувствительны к температуре воды, и для каждого вида она своя. Состав воды также играет большую роль. Ну и, конечно же, аквариум должен быть оборудован фильтром, а вода — достаточно насыщаться кислородом.

Особое внимание нужно обратить на совместимость рыб — и не только потому, что не все виды живут при одинаковой температуре воды. Если вы запустите хищников к миролюбивым рыбкам, они с большой вероятностью воспримут их как корм. Такой же риск есть при совместном содержании крупных и мелких особей (пусть даже и те, и другие — хищники). Кроме того, есть очень агрессивные виды плотоядных рыб, которые вообще не терпят рядом представителей других видов и могут жить только своей стаей. Кстати, агрессивное поведение рыб могут провоцировать некомфортные условия их содержания — например, резкие перепады температуры воды. Параметры водной среды нужно регулировать специальными приборами, ведь любые их изменения влияют на общее состояние рыбок.

Обратите внимание и на ландшафт аквариума. Он должен состоять из коряг, пещерок (для некоторых рыбок укрытия жизненно необходимы), камней и — в некоторых случаях — водных широколистных растений с крепкой корневой системой.

Ниже мы расскажем о наиболее интересных хищных аквариумных рыбах.

Трофеусы

Это очень красивые крупные рыбки. Они дорого стоят и прихотливы в содержании, но зато весьма интересны внешне: крупное тело, крупные плавники и выпуклый рот. Встречаются трофеусы как светлых, переливающихся, так и глубоких темных оттенков.

По природе эти рыбы стайные, поэтому в аквариуме нужно держать хотя бы три особи. Обычно их содержат отдельно от других видов, но с некоторыми разновидностями цихлид они живут хорошо, поскольку имеют схожие потребности в питании и характер. Трофеусы очень не любят грязную воду, поэтому остатки пищи нужно сразу убирать.

Серпохвостая барракуда

Как уже понятно из названия, хвост этой рыбки напоминает серп (именно по этому признаку их отличают от краснохвостых барракуд, на которых они очень похожи), а тело удлиненное и может достигать 25 см.

Аквариумные представители этих рыб не так придирчивы в питании и агрессивны, как их «дикие» собратья. Серпохвостую барракуду нужно кормить свежими и даже вялеными кусочками рыб. Имея относительно мирный характер, они хорошо уживаются с другими видами такого же крупного размера. Но вот мелких собратьев могут съесть.

Астронотус

Это цихлида очень популярна у аквариумистов благодаря своей внешней привлекательности и сообразительности. Встречаются тигровые, мраморные, вуалевые астронотусы и даже альбиносы.

Содержат их обычно парой, поскольку они очень крупные (до 35 см) и нападают буквально на все, что движется. Астронотусы любят наблюдать за человеком. Они способны узнавать хозяина, а со временем даже начинают миролюбиво принимать корм из его рук.

Пираньи

Все мы наслышаны об агрессивности этих рыб с острыми как бритва зубками и крепкими челюстями. Однако их все чаще стали разводить в домашних аквариумах из-за того, что за ними очень интересно наблюдать. В аквариуме пираньи ведут себя спокойнее, чем в природе, но все-таки агрессия присутствует. По этой причине их лучше держать отдельно от других видов, но даже в собственном «коллективе» возможны случаи поедания друг друга. Пираньи могут вырастать до 30 см.

Основа питания пираний — мелкая и средняя рыба (для поддержания охотничьего инстинкта желательно запускать им в аквариум живых рыбок), моллюски, черви. При кормлении пираний берегите руки!

Очень интересна и красива краснобрюхая пиранья. У нее мощное тело, сжатое с боков, и большая голова с выпуклой челюстью, усеянной рядами острых зубок. Окрас — стальной с серебристыми крапинками, а брюшко — ярко-красное, отчего красавица и получила свое название.

Помимо живой рыбы краснобрюшка ест кусочки мяса, мидий, речных креветок, насекомых, дождевых червей. В погоне за добычей рыба способна мгновенно разгоняться. Сухой корм пираньи обычно не едят.

Краснобрюхие пираньи агрессивны, но в то же время пугливы. Поэтому в аквариуме желательно сделать пещерки, заросли, коряги и в то же время выделить достаточно места для свободного плавания.

Каламоихт калабарский

Этот обитатель аквариума, более известный как рыба-змея, относится к древнейшим представителям животного мира: данному виду около 40 миллионов лет. В аквариуме он может вырастить до 40 см в длину. Но для комфортной жизни в неволе этой рыбке необходимы мягкий сыпучий грунт и различные укрытия.

Интересно, что каламоихт относится к двоякодышащим, и если аквариум плохо закрыт, он способен, словно настоящая змея, в буквальном смысле уползти. Рыба может нападать на других особей.

Арована

В Азии считают, что эта рыба приносит удачу, и поэтому многие содержат ее дома в качестве талисмана. В народе ее называют «рыба-дракон» из-за характерного хвоста. У арован очень длинное тело (может достигать метра в длину) и красивый окрас (например, золотой, пурпурный, красный). Зубов у рыбы нет, и пищу она просто заглатывает, предпочитая мелких рыб, насекомых, рачков, моллюсков.

Арована агрессивна и способна поедать даже представителей своего вида (более мелких и слабых). Зато, по наблюдениям владельцев, эта рыба умна и способна запоминать и узнавать хозяина даже спустя длительное время.

Тетрадон

Тетрадоны — рыбы с интересной внешностью (крупная голова, выпученные подвижные глаза, шипы), но с очень агрессивным характером. Существует очень много разновидностей этих рыбок. Кстати, их ближайший родственник — знаменитая ядовитая фугу.

Если тетрадонам грозит смертельная опасность, они приобретают форму шара или увеличиваются в размерах. Но специально пугать их не рекомендуется, поскольку такая стрессовая трансформация для здоровья рыб вредна.

Едят тетрадоны улиток, насекомых и мелких беспозвоночных. Совмещать их можно только с крупными подвижными рыбами, но лучше всего они живут своей стаей. Тетрадоны — сумеречные рыбки, они боятся яркого света, поэтому им нужны пещеры, коряги и растения.

ВАЖНО:

Если вы держите рыб-хищников, нежелательно опускать в аквариум руки, особенно если они обработаны кремом или поцарапаны. Плотоядные виды рыб могут принять руки за добычу и наброситься на них.

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