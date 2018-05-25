Новый формат: 56-летняя модель доказывает, что возраст сексуальности не помеха

56-летняя американка по имени Джулия проповедует образ длительной сексуальной жизни и свободы от стереотипов в зрелом возрасте. Женщина считает, что интимная жизнь может продолжаться так долго, как того желает сам человек, в чем уверяет своих подписчиков. В сети Tumblr Джулия известна широким массам под псевдонимом Горящий Лотос, и этот ник, по заявлению женщины, олицетворяет ее силу и чудесное перерождение. На своей странице Джулия ведет блог, посвященный избавлению от комплексов в зрелом возрасте и она уверяет граждан, что они могут выглядеть сексуально в любом возрасте.

Свое тело она без стыда демонстрирует подписчикам, публикуя довольно несдержанные и откровенные фотографии. Джулия отмечает, что люди вдохновляются ее внешним видом, а тату и пирсинг на ее теле являются способом самовыражения. Своим примером женщина показывает, что каждый способен стать тем, кем он хочет, вне зависимости от возраста. Джулия рассказывает, что ей нередко поступают предложения о съемках в порно, но такой способ заработка ее не интересует. Однако ее привлекает возможность танцевать стриптиз, в чем она планирует проявить себя в будущем. Моделью она стала в свои 50 лет, поэтому допускает, что после 60 смогла бы танцевать стриптиз. Также Джулия абсолютно безразлична к общественному мнению и считает, что залог ее успеха скрывается в балансе между чувственностью и элегантностью.]]>