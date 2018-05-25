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Кто был последним Романовым на престоле на самом деле
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Кто был последним Романовым на престоле на самом деле 

Кириллица 46 минут назад
Фото: Кириллица
Как известно, род Романовых прервался на семье Николая II. Однако некоторые историки полагают, что последним правителем из династии Романовых был Петр III.
У молодого инфантильного императора совершенно не складывались отношения с женой. Екатерина рассказывала в своих дневниках, как трепетно она ждала супруга в первую брачную ночь, а он пришел и уснул. Так продолжалось и дальше — Петр III не питал никаких чувств к жене, предпочитая ее своей фаворитке. Но сын — Павел все-таки родился, спустя много лет после супружества.
Слухи о незаконнорожденных наследниках нередки в истории мировых династий, особенно в неспокойное для страны время. Так и здесь появился вопрос: правда ли Павел — сын Петра III? Или же в этом поучаствовал первый фаворит Екатерины, Сергей Салтыков.
Существенным аргументом в пользу этих слухов было то, что у императорской четы уже много лет не было детей. Поэтому многие полагали, что этот союз и вовсе бесплоден, на что намекала сама императрица, упоминая в своих мемуарах, что ее муж страдал от фимоза.
Сведения о том, что Сергей Салтыков мог быть отцом Павла также присутствуют в дневниках Екатерины: «Сергей Салтыков дал мне понять, какая была причина его частых посещений… Я продолжала его слушать, он был прекрасен, как день, и, конечно, никто не мог с ним сравниться при дворе… Ему было 25 лет, вообще и по рождению, и по многим другим качествам это был кавалер выдающийся… Я не поддавалась всю весну и часть лета». Результат не заставил себя ждать. 20 сентября 1754 года Екатерина родила сына. Только вот от кого: от своего мужа Романова, или же от Салтыкова?
Существует версия, согласно которой инициатором «интрижки» была Елизавета Петровна, отчаявшаяся получить внука от своего племянника. После «исполнения ее воли» Салтыков был выслан послом в Швецию.
Происхождение Павла до сих пор остается неразрешимой загадкой, которая волновала и последующие поколения Романовых. Неудивительно, в противном случае получалось, что династия Романовых прервалась еще на Петре III, а последующие монархи на троне не более чем узурпаторы. И все же, в оправдание Екатерины Великой стоит сказать, что сходство портретов Павла и Петра III налицо.
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