«Ужасно патлатый»: сын Анастасии Заворотнюк удивил прической на выпускном

17-летний наследник известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк в этом году окончил школу. Провожая свою кровинку в новую жизнь, телеведущая поделилась с поклонниками фотографией сына с выпускного, и молодой человек мгновенно привлек внимание публики сети своими длинными лохматыми волосами.

Как известно, у телеведущей Анастасии Заворотнюк уже подросло двое детей: 22-летняя Анна и 17-летний Майкл, который в этом году стал выпускником школы. С поклонниками звезда сериала «Моя прекрасная няня» поделилась снимком с последнего звонка Майкла, немало удивив их своим возмужавшим сыном. На фотографии уже такой взрослый юноша стоит вместе со своей старшей сестрой, которая по такому случаю прибыла из Америки в столицу. «Пока совсем не верится, что мой сын уже не школьник… С праздником тебя, мой выпускник!» — не сдержала теплых слов Анастасия Заворотнюк, душевно поздравив своего наследника на просторах сети.

Позируя в строгом черном костюме и с лентой выпускника, молодой человек произвел приятное впечатление на почитателей знаменитой телеведущей, которым редко удается полюбоваться на ее звездную семью. Однако не меньше внимания привлекла и странная прическа юноши — лохматые волосы до плеч смутили некоторых поклонниц, которым показалось, что подобный беспорядок на голове неуместен для такого торжественного случая. В результате публика в один голос признала, что у красивых родителей родились и выросли действительно красивые дети. Обыватели отметили невероятную схожесть обоих молодых людей со своей звездной мамой и вежливо попросили Анастасию обратить внимание на своего сына и отвести его к парикмахеру, дабы привести в порядок то безобразие, что творится у него на голове.

«Какой отличный парень вырос! От души желаю Майклу успешно реализовать все мечты, идеи и желания!» «Мальчику волосы в порядок нужно привести как-то не очень для выпускного» «Красивые родители — красивые дети!» «О господи, подстригите его» «Какие взрослые детки! Время летит!» «Он реально ужасно патлатый» «Совсем взрослый мужчина, удачи ему и успехов в жизни» «Какой ты уже большой, Майкл! Поздравления!»