Диану Арбенину волнуют подростковые проблемы

Мини-концерт Дианы Арбениной с презентацией клипа прошел в одном из ночных клубов в центре Москвы. Гостей потчевали не только пищей духовной, но и вполне земной, причем в модном нынче формате ЗОЖ: легкие салаты без майонеза, мясо, курица, вино, легкое шампанское…

Сама же главная героиня вечера с ходу начала рассказывать, почему решила коснуться в новой работе темы подрастающего поколения. У Дианы двое детей, за которых она очень переживает, поэтому тема взаимоотношений отцов и детей ей близка.

«Я только что прилетела из американского тура и всю дорогу составляла какой-то конспект того, что хочу вам сказать. Мне очень хочется, чтобы у вас было такое же настроение, как у меня: радостное, праздничное, мне вообще кажется, что сейчас июль, — начала свое повествование Диана. — Возможно, кто-то из взрослых, посмотрев клип, сможет лучше понять подростков, почувствовать их боль, повнимательнее присмотрится к близким и предотвратит трагедию. Я также хочу, чтобы подростки увидели и поняли, что они не одиноки во всем мире со своими проблемами, поверили, что в жизни, как и в этом маленьком, но очень емком, эмоциональном, сильном кино, есть рука, которая протянет помощь». При этом Диана, которая воспитывает двойняшек Марту и Артема, призналась, что сама в душе еще подросток, но, будучи мамой двоих детей, которым только предстоит вступить в этот опасный возраст, подростковые проблемы чувствует и переживает еще острее: «Я честно признаюсь, что боюсь за сына и дочь и за всех остальных сыновей и дочерей, которые переживают или будут переживать взросление, испытают любовь, боль, страх, непонимание и, как следствие этого, ярость».

Кстати, дети звезды тоже присутствовали на вечеринке, сидя за столиком в первых рядах. Кроме того, 8-летние Марта и Артем с удовольствием позировали перед камерами и пробовали себя в роли репортеров. В зале также были замечены и другие медийные персоны, среди которых была и режиссер клипа Дианы Валерия Гай Германика, которая, как известно, молодая мама. Правда, детей привести на вечеринку она не решилась. Зато сразила публику своим полупрозрачным одеянием, которое позволило сделать выводы о том, что с фигурой у нее все в порядке. Арбенина пояснила, почему пригласила поработать именно эпатажного режиссера: «По моему мнению, Валерия круче, живее и правдивее всех снимает фильмы о подростках и их проблемах: по-настоящему, без ложного морализаторства и попыток показать, что такое хорошо и что такое плохо. И сама она в душе такой же бунтарь-подросток, как и я». В свою очередь «подросток» Гай Германика отметила, что нынешнее поколение начинает взрослеть весьма рано, поэтому добавила, что предпочитает говорить не «подростки», а «люди»: «Давайте не будем их отделять от себя и ставить эту стену, потому что переходный возраст гораздо ближе, чем нам кажется».