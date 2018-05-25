«Даже шутить не хочется»: Некалининградские дизайнеры линчуют варианты новой эмблемы калининградской «Балтики»

На официальном сайте клуба написано:

«ФК «Балтика» продолжает стремиться соответствовать современным требованиям профессионального футбола. У нас появилась возможность проводить домашние матчи на прекрасной арене, впервые введён третий дополнительный цвет формы, открыт собственный магазин атрибутики и экипировки… Болельщиков на стадионе развлекает грозный зубр Балт — лучший, пожалуй, маскот в ФНЛ!

Перед командой учредители ставят высокие цели. Покорять новые рубежи «Балтика» будет с новой эмблемой!»

Почти сразу предложенные варианты подверглись нещадной критике как со стороны давних болельщиков, так и от людей, посторонних футболу, а также от профессионального сообщества. Большую часть комментариев можно свести к «Уж лучше оставьте как было». Мы решили попробовать узнать мнение трёх известных в профессиональных кругах дизайнеров, чей опыт и экспертиза не вызывает у редакции «Твоего Бро» сомнения.

Олег Малахов , дизайнер, живёт и работает в Швеции, в прошлом — креативный директор Red Keds, Geometry Global и других ведущих агентств, 1. Первый вариант — фрактура с датой «1954» и молодёжненьким градиентом как бы оправдывается за свое происхождение из мерча и промо-материалов Третьего рейха. Кажется, что она и делалась на экспорт, потому что читается скорее B, чем Б. Второй вариант — ладья с усатой буки намекает на варяжское происхождение клуба. Третий вариант — тут даже шутить не хочется. Четвертый вариант — самый спортивный из всех, благодаря использованию геральдического щита. Но щит превратился в закрытый женский купальник, а визуально тут не о чем говорить опять. Последний вариант — Вордарт от Леночки (или Петечки). Яркий представитель дизайна 90-х. Из представленных тут — самый уверенный, но всё равно визуально убог. 2. Есть такой стиль логотипов — логотипы, представленные на общественное голосование. Они получают именно такие отзывы. Вообще всё, что выбирается общественностью, получается примерно как представленные логотипы. 3. Существует жанр спортивных лого. Они используют легионерскую символику с щитами, львами и прочей геральдикой, чтобы показать свой боевой дух, кураж, стремление к победе, отсылку к древним традициям, запугивание врага. Жанр существует уже сотни лет, но иногда встречаются интересные находки типа этой. Таким и должен быть спортивный логотип.,

Елена Фомина , арт-директор креативного агентства 4Press (Одесса, Украина), 1. Я думаю, что эмблема здесь одна — пятая по счёту. Остальное — попытки создать логотип/символ. 2. Возможно, потому, что комментаторы правы? Я не читала комментариев, но, исходя из вопроса и глядя на представленные варианты, предполагаю негатив. Клуб не новый, а значит, эмблема у него была. Здесь появляется вопрос — а что с диагностическими характеристиками? Футбол — это фанаты прежде всего, и создавать нужно для фанатов. 3. Эмблема должна быть понятной и простой. То есть если речь идёт о футболе, то эмблема должна быть не о паруснике.,

Дмитрий Карпов , куратор и преподаватель «Британской высшей школы дизайна»

Все пять вариантов удивительно слабы в визуальной репрезентации клуба. Вероятно, это вызывает единодушие и фанатов футбола, и горожан. В каждом варианте чувствуется избыточность и некоторая бессильность дизайнера перед формой буквы, пластикой формы. Есть ощущение, что задача оказалась для дизайнера не по уровню подготовки исключительно технически, изгибы, композиция и сочетание между собой форм — вызывают самые честные сожаления.

Футбольный символ, он же буквально родственник религиозному культу со всеми атрибутами, — должен быть простым и легко переноситься на любую поверхность, быть с уникальным характером и энергетикой, возможно, и с тайной, доступной только узкому кругу сопричастных. Но, однозначно, должен быть графически ёмким. Второй справа вариант имеет потенциал, но требует работы с формой завершения штриха, его остротой и динамикой.

Если вам всё же понравился какой-то из представленных вариантов, проголосовать за него можно здесь.