Срок годности: как понять, что вашу косметику пора выбросить

Комментирует Алексей Шубин , мастер парикмахерского направления международного класса, международный тренер-колорист:

«Каждый продукт имеет свой определенный ресурс эффективности, мы называем его срок годности. У всех продуктов он разный и всегда заявлен производителем на упаковке. Во вскрытом состоянии продукт имеет оптимальный ресурс не более 6 месяцев. Но как определить качество продукта если мы не помним, когда вскрывали шампунь, маску или кондиционер? Все очень просто! Все шампуни, маски, кондиционеры, воски, крема, лосьоны, если они просрочены, будут иметь расслоенную массу продукта или иметь запах «кислого молока» — это значит, что ваши продукты пора отправить в мусорное ведро. Ампулы, тоники, муссы — почти полностью потеряют свою отдушку.

Я не рекомендую косметические средства с истекшим сроком годности, так как это приводит не только к отсутствию нужного результата, но и может повлечь за собой различные неприятные последствия: аллергию, раздражение, зуд».

Комментирует Светлана Кукушкина, заведующей отделением косметологии и медицинской дерматологией КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне:

«Если производитель указывает на коробке срок годности, это значит, что данные показатели прошли проверки, и производитель несет ответственность за указанные даты. Эти показатели говорят о том, насколько использование небезопасно с точки зрения микробиологии, то есть начала активного размножения микроорганизмов. Надо понимать, что даже если все это время препарат был закрыт, его упаковка не герметична, а значит, не стерильна. Срок годности — это гарантия, что в указанный период времени количество микроорганизмов не увеличится до уровня, при котором это будет опасно для организма.

Второй важный момент — это содержание и концентрация химических веществ в одном препарате. Если эта среда стабильная, то при правильном хранении все эти элементы будут работать правильно, и никакого токсического воздействия на организм оказано не будет. Если срок годности превышен, вы можете увидеть, как вещества разделились на фракции (появилась жидкость, комочки, крем изменил цвет, появились слои разного цвета). Однако даже если консистенция не изменена, но срок годности закончился, препарат надо выкинуть. Сроки годности указаны минимальные и основаны на периоде действия самого нестабильного вещества. То есть чисто технически вы можете использовать косметику дольше, но тогда производитель не несет ответственность за бактериальную загрязненность, химическую стабильность и эффект от применения».

Комментируют специалисты лаборатории «Черный жемчуг»:

«Срок годности — период, по истечении которого продукция считается непригодной для использования по назначению. Изготовитель продукции устанавливает срок годности в технических документах и гарантирует в течение срока годности соответствие продукции требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителя, сохранение ее потребительских свойств при соблюдении условий хранения. Любой продукт, обращаемый на рынке, должен содержать информацию о сроке годности в формате даты изготовления и срока годности, либо с информацией до какой даты продукт может быть использован. Дополнительно производитель может указать и период использования продукта после вскрытия упаковки, так называемый «период открытой баночки». Срок годности после вскрытия начинается с момента начала использования продукта, при котором количество продукта уменьшается, приводя к увеличению воздушной прослойки над продуктом, провоцируя ускорение окислительных реакций, создаются условия (например, повышенная влажность ванной комнаты) для попадания влаги внутрь упаковки с продуктом.

Если по какой-то причине к вам попал продукт, на котором срок годности не указан, или информация нечетко напечатана, то рекомендуем не рисковать и таким продуктом не пользоваться. Даже если продукт внешне не вызывает сомнений, то остается возможность того, что в продукте произошли изменения, которые не видны. Например, изменения, связанные с потерей эффективности консервантов, что может привести к микробному загрязнению, а оно в свою очередь может вызвать негативную реакции кожи на продукты жизнедеятельности микроорганизмов. По истечению срока годности может снизиться активность компонентов, а значит и эффективность самого продукта может быть снижена, и вы не получите ожидаемого от эффекта.

И конечно, не стоит пользоваться продуктом, если замечены следующие изменения: еще до начала пользования продукта нарушена упаковка, это может означать, чтобы нарушены условия хранения и транспортировки, а значит срок годности уже не соответствует установленному производителем, т.к. он гарантируется при сохранении целостности упаковки и соблюдении режимов транспортировки и хранения. Также не стоит пользоваться средством, если оно имеет резкий, неприятный запах, схожий с запахом прогорклого масла, имеет кислый запах, если содержит осадок и посторонние примеси, расслоение продукта на несколько фаз, если это не обусловлено типом продукта».