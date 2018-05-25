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Знаменитости устроили «День Красного носа»
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Знаменитости устроили «День Красного носа» 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
В Голливуде появилось новое движение, имеющее благородную цель. Любимые многими звезды кино, музыканты, телеведущие и другие представители индустрии развлечений объединились для того, чтобы отметить «День Красного носа 2018». Ежегодное событие, транслируемое телеканалом NBC, направлено на призыв к обществу и фондам оказывать помощь нуждающимся детям.
Джулия Робертс, Энн Хэтэуэй, Оливия Манн — имена лишь немногих знаменитостей, кто не постеснялся надеть красный клоунский нос и попросить поклонников о пожертвованиях.
Что касается тех, кто не смог принять участие в телевизионной версии, они смогли выразить свою поддержку, надев красный нос или тематическую футболку, созданную Викторией Бекхэм. Десятки, если не сотни, знаменитостей выложили снимки с новым аксессуаром на лице в Инстаграм и другие социальные сети.
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