Знаменитости устроили «День Красного носа» 

В Голливуде появилось новое движение, имеющее благородную цель. Любимые многими звезды кино, музыканты, телеведущие и другие представители индустрии развлечений объединились для того, чтобы отметить «День Красного носа 2018». Ежегодное событие, транслируемое телеканалом NBC, направлено на призыв к обществу и фондам оказывать помощь нуждающимся детям.
Джулия Робертс, Энн Хэтэуэй, Оливия Манн — имена лишь немногих знаменитостей, кто не постеснялся надеть красный клоунский нос и попросить поклонников о пожертвованиях.
Что касается тех, кто не смог принять участие в телевизионной версии, они смогли выразить свою поддержку, надев красный нос или тематическую футболку, созданную Викторией Бекхэм. Десятки, если не сотни, знаменитостей выложили снимки с новым аксессуаром на лице в Инстаграм и другие социальные сети.