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Пенсионерки в белье снялись в откровенной фотосессии
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Пенсионерки в белье снялись в откровенной фотосессии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Фотограф из Бирмингема Крисси Спаркс (Chrissy Sparks), основательница фотоателье DollHouse Photography, провела необычный фотопроект, сообщает Daily Mail.
Она предложила пожилым женщинам Джоанне, Джейн, Полине, Тришии и Мэвис в возрасте от 58 до 78 лет) сняться в эротичном белье в интерьерах будуара. Этим Спаркс хотела показать, что раскованной и сексуальной женщина может быть в любом возрасте. Дамы позировали в кружевном белье и пенюарах, туфлях на высоких каблуках и броской бижутерии. Профессиональные визажисты и стилисты сделали дамам яркий макияж и уложили волосы. Полина и Джоанна также позировали в образах pin-up в стиле 1950-х годов: в белье, стилизованном под матросскую или солдатскую форму и соответствующих головных уборах.
По словам Крисси Спаркс, ее ателье, специализирующееся на роматнтической и эротической фотографии, обычно посещают люди от 20 до 40 лет, но даже им порой бывает сложно почувствовать себя раскрепощенными. Пример смелых пожилых дам может вдохновить клиентов на смелые эксперименты.
В мае 2018 года группа женщин в нижнем белье вышла на улицы центрального района Лондона, показывая несовершенства своего тела, в рамках бодипозитивной кампании. В акции, организованной писательницей Наташей Девон и соучредителем выставки о красоте женского тела Portrait Positive Стефаном Беллом, приняли участие блогеры, звезды британского телевидения и активистки. Их целью было доказать женщинам, что они должны чувствовать себя уверенно вне зависимости от своего размера и веса.
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