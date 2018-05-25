«Наряд для клуба?»: Стеша Маликова показала, в чем посещает институт

Звездная наследница композитора Дмитрия Маликова Стефания поделилась с поклонниками снимком, на котором бодрым шагом отправляется в институт на сессию. Вызывающий образ красавицы смутил пользователей сети, поскольку ее одежда многим показалась совершенно неподходящей для посещения альма-матер.

Каких только замечаний со стороны публики не слышала Стефания Маликова, дочь прославленного композитора Дмитрия Маликова, за свои 18 лет. Больше всего поклонники негативно отзываются о гардеробе юной знаменитости, поскольку уверены, что наряды девушки больше подходят для взрослых женщин. А потому трепетные почитатели неоднократно просят Стешу не торопиться взрослеть и наряжаться в соответствии со своим возрастом. И тем больше удивления вызвал наряд Стефании, в котором девушка отправилась на сессию в учебное заведение.

«Приближаюсь медленным, но красивым шагом к сессии и высоким баллам по экзаменам», — сообщила Стефания, вышагивая по пешеходному переходу. Для такого ответственного события, как проверка знаний, Маликова выбрала броский и вызывающий образ, который, по мнению публики, больше походит для похода в клуб или на молодежную вечеринку. Экстра-короткий низ, от бедра обнаживший ноги 18-летней девушки, а также простая черная футболка и открытые босоножки на каблуках смутили поклонников, которые осудили Стефанию за неподходящий для высшего учебного заведения наряд.

«В МГИМО , видимо, только так пускают» «По-видимо, в МГИМО не учеба, а ежедневный показ мод и понтовство, у кого что дороже и круче» «Ну как так, в такой юбке и на сессию?» «Это наряд для клуба?» «Удачи на экзаменах! С таким видом ты точно все сдашь!» «Покупает своё образование и ходит в универ понтануться новыми тряпками и шмотьем» «Ну конечно же, кроме как в универ ходить больше некуда» «Гуттаперчевые ноги, на экзамен в МГИМО в цветастых шортах — класс»

Впрочем, не только для института Стефания выбирает совершенно неподходящий образы. На 9 мая юная знаменитость сочла забавным украсить свою голову военной пилоткой, однако решение использовать военную атрибутику почитатели также сочли неуместным и осудили ее за «позерство».