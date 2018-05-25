Анастасия Волочкова: Людям платят за то, чтобы они придумывали обо мне мерзости

Анастасия Волочкова считает тех, кто ее критикует, «моральными уродами» и спасается от их негатива святой водой.

«Негатив смываю святой водой»

— Настя, вы уже привыкли к тому, что каждый ваш шаг обсуждают миллионы людей?

— Я живу открыто и честно, мне нечего стыдиться. Могу себе позволить. Наверное, это и привлекает ко мне внимание. Единственное, мне жаль, что люди предпочитают больше обсуждать мои шпагаты, а не благотворительные концерты для детей, которые я устраиваю. Раз уж мои шпагаты так будоражат, буду привлекать внимание ими к общественной деятельности. Около десяти лет назад я провела на Мальдивах откровенную фотосессию. Помните?

— Конечно! Как такое можно забыть!

— После меня все звезды разделись, оделись, потом снова разделись. Но все равно не могут забыть именно мои снимки с Мальдив. Я стала символом этих островов.

— Пару лет назад судачили о татуировках, которые вы набили на спине. Что они означают?

— Эти тату мне сделал тайский монах. Они защищают меня от негатива и приносят удачу. Этот же самый монах сделал подобные тату Анджелине Джоли . После того как я их набила, стала по-другому смотреть на окружающую меня действительность. Даже не реагирую на злобные комментарии, которые пишут злопыхатели. Сами посудите: надеваю длинное платье, мне говорят: «Зачем вы закрыли свои ноги?» Надеваю короткое, чтобы люди посмотрели, какие у меня поджарые ножки, как у лани! А мне пишут: «Вы одеты, как проститутка!» Всем не угодить. Но на мнение непонятных людей, которые придумывают гадости, ориентироваться не собираюсь. Это моральные уроды, которым платят за то, чтобы они придумали очередную мерзость о Волочковой.

— Как справляетесь с таким огромным количеством негатива, который есть вокруг?

— Я считаю, что в моей жизни все же больше позитива, добра и любви. В каком бы городе ни была, всегда иду в храм, молюсь, смачиваю волосы святой водой. Она хорошо защищает от негатива. А дома отмыться от той грязи, которую на меня льют недоброжелатели, помогает ледяная купель. К ней меня приучил папа в десять лет. Окунаюсь — и будто заново родилась.

— Кстати, как сейчас здоровье у отца?

— Без изменений. Папа десять лет назад перенес инсульт, который сразил его наповал. Он не разговаривает, не передвигается без посторонней помощи. Но он — спортсмен, поэтому не сдается. Очень гордится своей дочерью.

— Недавно вы переехали в дом на Новой Риге. Свыклись с мыслью, что вы — хозяйка собственного особняка?

— Да. Этот дом я выстрадала. Когда впервые увидела лестницу, ведущую на второй этаж, сразу влюбилась и представила, как спускаюсь по ней в длинном платье со шлейфом. Денег на покупку в тот момент у меня не было. Но звезды так сложились, что я смогла позволить себе купить это жилье. Я пережила немало испытаний в жизни: знаю, каково спать на полу и в съемной квартире. Мне приходилось жить в коммуналке и вообще быть без жилья. Поэтому сейчас дорожу каждой минутой пребывания в собственном доме. В доме невероятная спальня размером в сто квадратных метров с будуаром. Огромные комнаты с окнами и фресками. Есть фреска, на которой я изображена с Николаем Вторым

— Весьма смело!

— Это предложила компания, которая мне делала фрески. Я попросила их сделать очертание мужчины рядом со мной. И когда увидела Николая Второго, удивилась. Но согласилась с доводами мастериц, что Волочковой подходит только такой царственный образ. Не стала менять, оставила как есть. Мой дом — балетный, такой театральный. Особая гордость — комната Ариши. Ее я делала сама.

«Мужчина должен принять мою дочь»

— Арише двенадцать лет. Вы с ней подруги?

— Конечно! Я — мама, которая порой позволяет ей больше, чем нужно. Ариша с рождения живет в роскоши. Но знает, как зарабатываются деньги. Каждый раз я стараюсь ей объяснить, что наша жизнь не зависит от материального достатка. Конечно, бываю и строгой. Например, в тот момент, если Ариша забрасывает уборку в своей комнате. Могу пожурить за это. Но в основном у нас доверительные отношения. Дочь любит рисовать, занимается танцами. А еще Ариша обожает готовить. Она часто делает мне завтрак: омлет и вареный шпинат. А по вечерам меня часто ждут красиво сервированный Аришей стол, ужин при свечах. Дочке нравится романтика, к которой я приобщила ее с детства.

фото из Instagram Анастасии Волочковой

— В последнее время многие говорили о водителе-мошеннике Александре Скиртаче , который вас обокрал. Как сейчас складывается ситуация с судебным делом?

— У нас идут слушания. Он, как может, оттягивает рассмотрение дела. На одном из последних заседаний выяснилось, что Скиртач теперь ходит консультироваться к астрологу. И тот ему дает указания, являться на суд или нет. Все зависит от того, благоприятный день или нет (улыбается). Но я все равно верю в правосудие.

— Кто сейчас помогает вам по хозяйству?

— Та же семья, которая и была. Лола и Рустам. После случая со Скиртачом я стала контролировать людей, которых впускаю в свою семью, теперь их проверяют соответствующие органы.

— За двадцать лет существования нашей газеты в вашей жизни было несколько ярких романов!

— А иначе в моей жизни не бывает.

— Сейчас в вашем сердце есть любовь?

— Она у меня есть всегда! Любовь к дочери, к маме, к отцу, к моим зрителям. Я люблю все, что меня окружает. Любимого мужчины в данный момент рядом со мной нет. Но если он появится, то буду счастлива. При этом для меня важно, чтобы у моего избранника сложились отношения с дочерью. Только после этого я могу говорить о свадьбе. Я к бракосочетанию уже не стремлюсь. Роскошная свадьба у меня уже была. Но я верю, что избранник, который уготован мне Богом, еще встретится.

— А кто же, если сердце свободно, вам подарил роскошное кольцо за 57 миллионов?

— Кольцо мне подарил друг, с которым мы дружим уже много лет. Подчеркиваю — дружим! Он меня уважает и относится с душевной добротой. Поверьте, в моей жизни есть настоящие друзья, которые не оставляют меня в трудную минуту. И я дорожу их отношением к себе.