Испорченный отдых, или почему нельзя купаться в бассейнах при отелях

Наступает пора отпусков, путешествий и долгожданного отдыха на пляже, но многие люди, расслабленные из-за летней поры, перестают следить за своим здоровьем. Мало кто знает, что причиной многих инфекционных заболеваний может послужить бассейн, поэтому, чтобы не нарваться на неприятности, следует помнить, чего нужно опасаться во время такого отдыха. Бассейн является подходящей средой для активного размножения всевозможных грибковых инфекций, например, микоза. Притом переносчик заболевания может и не знать о своем состоянии здоровья. Этот грибок поражает кожу, ногти, также атакует слизистую половых органов, рта и носа. Симптомы неприятной инфекции способны проявиться уже спустя несколько суток непосредственно после заражения. Больной может жаловаться на зуд в пораженной области, также допускается покраснение, шелушение и появление сыпи. Опасность в бассейне могут создавать энтеровирусы, которые зачастую провоцируют гепатит А и сильнейшие энтериты, сопровождающиеся лихорадкой в паре с диареей. В таких водоемах могут обитать разнообразные гельминты, к которым относятся аскариды, острицы и, кроме того, лямблии. Многие из этих паразитов вызывают сильную интоксикацию и кишечные расстройства. В бассейне стоит быть аккуратным, но не стоит слишком преувеличивать риски заражения чем-либо, отказываясь от отдыха в малоизвестном отеле. Важно знать, что столь серьезные недуги, как, к примеру, ВИЧ, гепатит С и сифилис, не передаются через воду в искусственных водоемах, поскольку их возбудители очень восприимчивы к внешней среде и стремительно погибают, покинув пределы живого организма. Наиболее живучим вирусом в таких условиях выступает гепатит В, но для внедрения последнего в человека требуется продолжительный контакт слизистых оболочек или же поврежденной кожи с зараженной кровью. В содержащей хлорку воде также умирают такие инфекции, как гонорея, хламидиоз и другие ЗППП.

Наибольший риск подхватить инфекцию в бассейне возникает тогда, когда его обработка не проводится вовремя. В водоемах для взрослых очистка воды должна проводиться в течение каждых шести часов, а для детских этот период составляет полчаса. При заселении в какой-либо отель желательно узнать заранее, насколько часто и чем именно проводят очистку воды. Наиболее бюджетным способом является хлорирование, но в объемных бассейнах непременно должна присутствовать ионизация и озонирование. При хлорировании в значительных концентрациях могут пострадать люди с аллергическими заболеваниями. Бассейн активно привлекает отдыхающих, особенно если имеет обширную территорию с массой развлечений, а сам отель при этом обособленный. Чтобы свести к минимуму риски заражения в воде, стоит заходить в бассейн до полудня. Для защиты стоп и ногтей от грибка необходимо надевать сланцы, а также нужно отказаться от сидения в мокром купальнике на краю бассейна. Ослабленный иммунитет, который проявляется насморком и легкой простудой, увеличивает шансы подхватить инфекцию.